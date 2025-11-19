CSM respinge noua propunere pentru pensiile magistraților: "Noi am spus 65% din brut"

Claudiu-Constantin Sandu, vicepreşedintele CSM. Sursa foto: Agerpres

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) respinge noua propunere pentru pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. "Noi am spus 65% din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare", a declaratat vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, într-un interviu pentru Digi24.

"Noi am spus 65% din brut, la fel ca toate celelalte categorii de funcționari care au pensie de serviciu", a precizat Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, în cadrul intervenţiei telefonice de miercuri.

Întrebat cât ar înseamna în net, oficialul a răspuns: "Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare".

Ulterior, în cadrul interviului, Claudiu Sandu a mai făcut următoarele precizări: "A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord".

"Ceea ce nu acceptăm noi este această chestiune, care devine neserioasă, și anume nerespectarea principiilor echitabilității. Avem câteva mii de pensii, la momentul de față, mult mai mari decât salariul, împotriva cărora nu se face nicio intervenție legislativă, însă, țintește magistratul care este în activitate și care va duce greul, în următorii 20 de ani, până la vârsta de 65 de ani, varianta pe care am acceptat-o și nu am avut nimic de comentat.

La 65 de ani se va pensiona cu o pensie mai puțin de jumătate decât cel care s-a pensionat la 48 de ani, cu o pensie mai mare decât salariul", a mai menţionat vicepreședintele CSM.

"Noi suntem de acord cu principiile acestei reforme, numai că, aceste principii, ca să fie echitabile, așa cum a spus și Comisia Europeană, trebuie să se aplice tuturor. Primul ministru refuză să aplice aceste principii celor care deja s-au pensionat și țintește doar în ticăloșii de magistrați în funcție. Este incorect, este o ură pe care el o propagă în spațiul public și care nu va mai dispărea în următorii 50 de ani din societatea românească. Este incorect față de colegii care rămân să-și facă datoria, în vreme ce cei care au reușit «să scape» vor rămâne și cu o pensie foarte mare, și cu o vârstă foarte tânără la care s-au pensionat".

Întrebat dacă este o problemă de neconstituționalitate dacă s-ar tăia pensiile în plată, Claudiu Sandu a spus: "Există o problemă de constituționalitate și cu actualul proiect, pe care l-ați prezentat dvs. acum, public, de care eu aud doar din mass-media, că pe noi nu ne-a mai convocat nimeni la nicio discuție, pentru că pensia unui magistrat trebuie să fie cât mai apropiată de ultimul venit în plată. Astfel încât magistratul să beneficieze de securitatea veniturilor lui și după momentul încheierii activității, la vârsta de 65 de ani, astfel încât să nu fie tentat, în timpul profesiei, să accepte și alte oferte care i se pot face".

"Acei 70% din net propuși de domnul prim-ministru sunt impozabili și rămânem cu vreo 50% din net. Jumătate din venit nu prea se circumscrie principiului de a fi cât mai aproape de ultimul venit în plată", a mai declarat Claudiu Sandu.

Reacția vicepreședintelui CSM vine în contextul în care coaliția ar fi ajuns la un consens în ceea ce privește pensiile magistraților. Conform preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, s-a ajuns la un acord în ceea ce privește cuantumul, acesta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului.

Referitor la perioada de tranziție, liderul UDMR susține că ar putea accepta o prelungire de la 10 de ani la 15 ani.

Urmează mai multe proteste organizate de societatea civilă în Bucureşti, dar şi în alte oraşe din ţară.

Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează, vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din Capitală, protestul: "Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!". Vor fi organizate proteste și de inițiativele locale din Timișoara, Iași, Pitești și Arad. Organizațiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivității pentru toate pensiile din România.