Kelemen Hunor spune că reforma pensiilor speciale e la mâna CSM: “Pe mine m-au ciuruit. Uitați-vă la mine”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat marți, într-un interviu pentru Cotidianul, că reforma pensiilor speciale și soarta banilor din PNRR pe care România îi poate atrage până la 28 noiembrie depind de voința mebrilor CSM, după ce Curtea Constituțională a României a decis că Guvernul este obligat să aștepte termenul de 30 de zile pentru avizul dat de magistrați.

“Eu am citit motivarea Curții pe decizia de acum o lună și lucrurile sunt în acea motivare relativ simple. Avizul CSM. Deci dacă ne ține CSM-ul 30 de zile pe loc, asta e. Atunci trebuie să așteptăm 30 de zile.

Pe mine m-au ciuruit. Uitați-vă la mine. Când eu am spus niște lucruri de bun-simț și am spus că a existat o consultare indirectă pe proiectul transmis. În motivarea Curții scrie că a fost trimis proiectul din timp, informal, la CSM. Nu a vorbit gura fără mine”, a precizat Kelemen Hunor.

El a precizat că dacă perioada de tranziție în ceea ce privește vârsta de pensionare poate fi prelungită până la 15 ani, în loc de 10 ani, plafonul de 70% din ultimul salariu net nu trebuie pus în discuție:

“Și acest lucru este scris în motivare și în ceea ce a scris Curtea Constituțională. Pentru mine arată un singur lucru. În proiect, în acest moment, dacă vrem să schimbăm ceva, sigur se poate ajunge la 15 ani perioada de tranziție, în loc de 10 ani. Inițial noi am propus 5 ani. După care a fost 10 ani, după care a fost și intervenția președintelui pentru 15 ani. Eu cred că și 10 ani e constituțional, și 15 ani e constituțional.

Și acel prag sau, mă rog, plafon de 70%, eu cred că acolo nu trebuie discutat. Dacă e să facem un compromis, eu cred că compromisul înseamnă că lași și tu de la tine și celălalt ceva de la el. Deci putem să mergem la 15 ani perioada de tranziție, dar în Uniunea Europeană nicăieri nu este peste 70% valoarea pensiei din venitul net”, a precizat Kelemen Hunor.

Ce spune Kelemen Hunor despre negocierea unui compromis

El a spus că nu se va implica în negocierile cu magistrații și că rolul cel mai important în discuții îl vor avea ministrul Justiției și premierul. Amintim că preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat, pentru ziua de miercuri, la Palatul Cotroceni şi pe şefii ICCJ şi CSM, după ce marţi dimineaţă a avut o discuţie cu liderii Coaliţiei, pe tema proiectului legii privind pensiile magistraţilor, așa cum a dezvăluit Antena3.ro.

“Eu nu voi negocia, eu cred că pe mine nici nu mă primesc ăștia de la CSM. Dar cei care vor discuta cu ei, și aici, sigur, ministrul Justiției are cel mai important rol și premierul, vor spune ce concluzie. Reforma care e? Reformă e și să mergi la 35 de ani vechime în muncă, cum e pentru orice om, și e de bun-simț, reformă e și această reducere a valorii la 70% din venitul net.

Eu am înțeles care sunt problemele, fiindcă veniturile și la magistrați sunt extrem de diferite în funcție dacă e la tribunal, dacă e la curtea de apel, dacă e la Înalta Curte.

Sigur și acolo sunt diferențe uriașe, dar în acest moment, eu cred că regula de bază e importantă, principiul este important, că și magistratul este cetățean ca orice alt cetățean în acest stat”, a mai spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a mai precizat că statul român îi discriminează pe toți ceilalți pensionari, lăsându-i pe magistrați să își stabilească singuri condițiile de pensionare:

“Asta am spus și eu, asta au zis și alții. Și nu numai, după care mai merg și în justiție și recuperează. Tot ei. Că acolo încă n-am vorbit de restanțele către magistrați, că există niște restanțe serioase”.