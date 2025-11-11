Surse: Nicuşor Dan negociază un armistiţiu între Guvernul Bolojan şi magistraţi. Miza: Legea pensiilor speciale să nu mai ajungă la CCR

2 minute de citit Publicat la 13:46 11 Noi 2025 Modificat la 13:46 11 Noi 2025

Președintele Nicușor Dan negociază un armistiţiu între Guvern şi magistraţi/ Foto: Administrația Prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat, pentru ziua de miercuri, la Palatul Cotroceni şi pe şefii ICCJ şi CSM, după ce marţi dimineaţă a avut o discuţie cu liderii Coaliţiei, pe tema proiectului legii privind pensiile magistraţilor. Preşedintele va încerca să îi convingă pe magistraţi să dea aviz pozitiv pentru proiect, şi să nu-l mai atace la CCR, au declarat, pentru Antena3.ro, surse politice.

Noua variantă a legii prevede o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru mărirea vârstei de pensionare, şi nu de 10, cât a fost cea care i-a înfuriat pe magistraţi. Nicuşor Dan va încerca să obţină acordul ICCJ şi CSM pe noua formulă. Dacă aceasta va fi agreată, Guvernul îşi va asuma din nou răspunderea pe proiect.

Surse din conducerea Coaliţiei susţin că şi Ilie Bolojan ar fi fost de acord cu varianta tranziţiei de 15 ani.

Legea trebuie să fie adoptată şi promulgată până la finalul lunii noiembrie. În caz contrar, România va rata jalonul din PNRR şi va pierde peste 230 de milioane de euro prevăzuţi pentru reforma în Justiţie.

Momentul discuţiilor între Preşedinte şi magistraţi este unul extrem de tensionat, mai ales după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a generat un val de reacţii negative în justiţie declarând că pensiile magistraţilor sunt un "Caritas" şi că pentru plata lor se iau bani de la copii. CSM a anunţat, luni, că a făcut plângere penală la Parchetul General împotriva Oanei Gheorghiu, pentru instigare la ură şi violenţă.

Nicuşor Dan a anunţat că nu va aproba cererea de urmărire penală dacă Parchetul i-o va trimite.

"Declarația Oanei Gheorghiu a fost nefericită, reacția CSM a fost mult exagerată. Nu voi semna o cerere de avizare a urmăririi penale.

Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală.

Dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale nu o voi semna, nu e nicidecum o faptă penală, a declarat Președintele.

Întrebat dacă vicepremierul trebuie să rămână în funcție după aceste declarații", Nicușor Dan a răspuns că da.

"Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție.

Toată lumea greșește, nu e o greșeală așa mare", a afirmat Nicușor Dan.

"Problema e că noi avem o problemă administrativă, faptul că printr-o decizie a politicului de acum mai mulți ani, pensiile au ajuns egale cu salariul, pentru asta e acord în societate că problema trebuie corectată.

Problema colaterală este că acest subiect a devenit unul de campanie politică, iar pentru magistrați, din cauza acestei campanii, a apărut imaginea că ei sunt un fel de „vinovați de serviciu”. Asta nu este normal", a mai spus Președintele.