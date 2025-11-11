Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu, nefericită, reacția CSM mult exagerată. Nu voi semna cererea de avizare a urmăririi penale

Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură joi, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni.Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că declarația vicepremierului Oanei Gheorghiu - care a spus că pensiile magistraților sunt ”un Caritas”, și că pentru plata acestora se iau bani de la copii - "a fost nefericită", iar "reacția CSM a fost mult exagerată". "Nu voi semna cererea de avizare a urmăririi penale", a spus Președintele.

"Declarația Oanei Gheorghiu a fost nefericită, reacția CSM a fost mult exagerată. Nu voi semna o cerere de avizare a urmăririi penale.

Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie faptă penală.

Dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale nu o voi semna, nu e nicidecum o faptă penală, a declarat Președintele.

Întrebat dacă vicepremierul trebuie să rămână în funcție după aceste declarații", Nicușor Dan a răspuns că da.

"Oana Gheorghiu trebuie să rămână în funcție.

Toată lumea greșește, nu e o greșeală așa mare", a afirmat Nicușor Dan.

"Probema e că noi avem o problemă administrativă, faptul că printr-o decizie a politicului de acum mai mulți ani, pensiile au ajuns egale cu salariul, pentru asta e acord în societate că problema trebuie corectată", a mai spus Președintele.

Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat, luni, Parchetul, împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, pentru ”săvârșirea infracțiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”, după ce aceasta a declarat, într-un interviu televizat, că pensiile magistraților sunt ”un Caritas”, și că pentru plata acestora se iau bani de la copii.

Declarațiile Oanei Gheorghiu au generat un val de reacții negative din partea procurilor și judecătorilor.