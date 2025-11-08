Oana Gheorghiu a comparat pensiile speciale cu jocul piramidal al anilor '90, Caritas: "România nu-şi permite să le mai plătească"

Oana Gheorghiu. Foto: Agerpres

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, că România nu-şi mai permite să aibă pensionari speciali, pensiile speciale fiind, în opinia ei, "un fel de Caritas".

Întrebată, într-o emisiune la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Oana Gheorghiu a răspuns:

"Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj - le-aş spune că-i înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (...) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai.

Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum.

Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente".

Potrivit vicepremierului, orice privilegiu avut de cineva înseamnă în altă parte o "gaură", adaugă Agerpres.

Oana Gheorghiu a ţinut să precizeze că aceasta este o părere "pur personală", pe care nu a mai spus-o.

"Banii aceia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva şi poate că asta nu înţeleg oamenii că, atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa aceasta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis. Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură.

Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia acei bani. În termenii aceştia aş discuta deschis cu magistraţii. Eu nu am acest rol. Este pur o părere personală pe care nu am mai spus-o, dar aşa văd eu lucrurile", a afirmat vicepremierul.