Procurorul-șef DIICOT Sălaj: Am aflat cu stupoare că pensia mea va fi plătită din banii copiilor și bolnavilor

Sigla DIICOT. Foto: Agerpres

Şeful DIICOT Sălaj, procurorul Dan Bubuiug, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de recentele declaraţii ale vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile de serviciu ale magistraţilor. Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook, Dan Bubuiug a spus că s-a simţit "jignit de afirmaţiile venite din partea unui demnitar al statului român". "Am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor", a spus el, potrivit Agerpres

Procurorul-şef DIICOT Sălaj a relatat că, în ziua respectivă, a coordonat, alături de poliţişti de la Crimă Organizată, o acţiune de prindere în flagrant a unui maramureşean suspectat de trafic de droguri de risc şi substanţe psihoactive, acţiune urmată de o percheziţie domiciliară şi de o propunere de arestare preventivă, admisă de judecător.



"După aproximativ 27 de ore de muncă (fără plata orelor suplimentare sau alte beneficii) am ajuns acasă şi m-am pus la odihnă. Când m-am trezit, urmărind ştirile în mediul online, am aflat cu stupoare că, de fapt, pensia mea va fi plătită din banii copiilor şi bolnavilor... şi eu care credeam că am luptat toată cariera împotriva răufăcătorilor pentru protecţia acestor persoane. Evident, o să îmi fac treaba în continuare, cu pasiune şi dedicaţie, ca şi până acum, deoarece cred în ceea ce fac, însă vreau să spun doar atât: m-am simţit jignit de aceste afirmaţii, venite din partea unui demnitar al statului român", a precizat Dan Bubuiug.



Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, că România nu îşi mai permite să mai plătească pensii speciale, considerând că sistemul actual reprezintă un fel de Caritas, iar banii destinaţi acestor pensii pot fi luaţi de la gura unui copil care se culcă flămând sau din bugetul unui spital care nu are medicamente.