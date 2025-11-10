Nicușor Dan i-a chemat pe liderii Coaliției la Cotroceni, să tranșeze legea pensiilor magistraților. Miza: 230 de milioane de euro

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Administrația Preizdențială

Liderii Coaliției de guvernare au fost chemați de Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pentru a finaliza discuțiile pe proiectul de lege privind pensiile magistraților, care trebuie adoptat și promulgat până la finalul lunii noiembrie. În caz contrar, România va rata jalonul din PNRR și va pierde 230 de milioane de euro, fonduri europene.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, de mai multe ori, că dacă proiectul va fi respins de CCR din nou, Ilie Bolojan trebuie să plece din funcția de prim-ministru.

După publicarea motivării deciziei pronunțate de CCR, vineri, a devenit mai clar, pentru Guvern, că proiectul pe care Executivul și-a asumat răspunderea ar putea fi constituțional dacă este respectată procedura de avizare.

Sorin Grindeanu anunțase că va declanșa negocieri cu magistrații pe acest subiect, independent de deciziile lui Ilie Bolojan, pe care PSD l-a acuzat că a împiedicat o decizie de constituționalitate la CCR, nerespectând procedurile, și anume obținerea în timp legal a avizului CSM pentru proiect.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a provocat, luni, un val de reacții negative, după ce a declarat, în primul interviu acordat după numirea în funcție, că pensiile magistraților sunt ”un Caritas”

"Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj - le-aş spune că-i înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (...) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai.

Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum.

Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente".

Potrivit vicepremierului, orice privilegiu avut de cineva înseamnă în altă parte o "gaură", adaugă Agerpres.

Oana Gheorghiu a ţinut să precizeze că aceasta este o părere "pur personală".