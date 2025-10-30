Sorin Grindeanu îl amenință cu demiterea pe Ilie Bolojan în scandalul pensiilor magistraților: „O guvernare nu stă într-un om”

Președintele interimar al PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că pierde timp pe care nu îl are la dispoziție așteptând motivarea Curții Constituționale pe legea privind pensiile magistraților care a fost respinsă. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu îl amenință pe Ilie Bolojan cu demiterea, dacă reforma pensiilor magistraților nu este adoptată până la 28 noiembrie și România pierde cele 231 de milioane de euro din PNRR condiționate de această lege. O guvernare nu stă într-un om și cineva trebuie să plătească pentru acest eventual eșec, a adăugat președintele interimar al PSD. Sorin Grindeanu l-a acuzat, de asemenea, pe premier că are „un orgoliu nemăsurat”.

Liderul social-democraților a spus că este corectă afirmația Liei Olguța Vasilescu că PSD va depune o moțiune de cenzură în cazul în care România nu realizează reforma pensiilor magistraților este corectă, adăgând că guvernarea „nu stă într-un om”.

„O guvernare nu stă într-un om. Aici nu-i vorba că vreau eu moţiuni de cenzură sau nu vreau, că spune Olguţa ceva sau... Olguţa a spus un lucru corect.

A spus că dacă la finalul lui noiembrie vom fi în situaţia în care, dintr-un orgoliu nemăsurat, ajungem să pierdem 231 de milioane de euro, că nu ne îndeplinim o bornă din PNRR, atunci cineva trebuie să plătească, să fie responsabil. Asta a spus Olguţa”, a declarat Sorin Grindeanu, la Gorj, despre depunerea unei moţiuni de cenzură de către PSD, în cazul în care proiectul privind pensiile magistraţilor este respins, din nou, la CCR.

Sorin Grindeanu a mai spus că nu există voință pentru a debloca reforma magistraților.

„Acolo sunt 80 de milioane de euro. Atâta s-a reuşit sau se reuşeşte a se strânge prin această introducere de CASS. Şi noi ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, aşa, fiindcă nu vrem noi să încercăm să deblocăm o situaţie. Să ştiţi că aceste lucruri nu pot să treacă aşa. Şi da, vom face evaluarea, evident”, a subliniat Grindeanu.

Grindeanu, val de ironii la adresa lui Bolojan

Președintele interimar al PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că pierde timp pe care nu îl are la dispoziție așteptând motivarea Curții Constituționale pe legea deja respinsă, când s-ar putea folosi de această perioadă pentru a elabora un nou act normativ.

„Tăiem frunza la câini. Facem fotosinteză, așteptăm motivarea CCR. În acest timp am pierdut vremea în loc să încercăm să găsim să facem alt proiect. De ce? Se pare că guvenrul își permite să piardă 200 de milioane de euro. Noi de zece zile pierdem vremea.



Noi suntem prea zei, prea mari și tari, dar de zece zile stăm și pierdem timpul. Asta e o chestiune care dacă ne va duce....nu îmi doresc, noi am venit cu o soluție, eu am nu am negociat, am vrut doar să văd dacă actorii din justiție vor să discute, am fost făcut în fel și chip”, a mai spus Grindeanu.

Reforma pensiilor magistraților, respinsă de CCR

Judecătorii CCR au respins în totalitate, săptămâna trecută, legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat sursele Antena 3 CNN. Curtea nu a publicat deocamdată motivarea deciziei. Potrivit surselor Antena 3 CNN, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM.

Însă, Sorin Grindeanu a spus în mai multe rânduri că are informații „pe surse” că judecătorii ar fi respins legea și din motive care țin de fondul legii, adică de conținutul ei efectiv.

Ce prevedea legea privind pensiile magistraților

Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea și care a fost respinsă de CCR, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților urma să crească de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni.

Urma să existe, în urma negocierilor cu magistrații, o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia vârsta de pensionare să ajungă la 65 de ani.

De asemenea, cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă urma să scadă de la 100% până la 70%, astfel încât să nu mai existe situații în care pensia este egală cu salariul sau chiar mai mare.

Fostul judecător al Curții Constituționale (CCR) Tudorel Toader a explicat, la Antena 3 CNN, că legea privind pensiile magistraților, respinsă de Curte, se va întoarce la Guvern, care are acum trei variante: să renunțe complet la această reformă, să promoveze același proiect de lege sau să îl modifice.

Fostul ministru al Justiției a precizat că, dacă Executivul alege să modifice actul normativ, trebuie să țină cont de standardul stabilit de Curte, potrivit căruia pensiile magistraților trebuie să fie cât mai apropiate de nivelul salariului.