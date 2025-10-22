„Nu am primit decât o doză mare de orgoliu”. Sorin Grindeanu, critici la adresa premierului Ilie Bolojan, după eșecul de la CCR

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat miercuri pe premierul Ilie Bolojan pentru Legea pensiilor speciale ale magistraților respinsă de CCR, precizând că proiectul nu a ținut cont nici măcar de observațiile președintelui Nicușor Dan.

“În momentul în care intrii a doua oară fără dialog cu actorii din domeniu, când nu ții cont nici de observațiile președintelui, în care îți asumi că faci mai repede anumite termene, în momentul în care crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal îți asumi aceste mișcări dacă le faci a doua oară”, a spus Sorin Grindeanu jurnaliștilor, întrebat dacă Ilie Bolojan trebuie să fie considerat responsabil pentru eșecul de la CCR.

El a mai precizat că proiectul de lege “a venit de la premier” și că a fost primit de Ministerul Justiției și de Ministerul Muncii: “Un proiect lucrat de prim-ministru și de o echipă. Vicii de procedură, evident că toată lumea era conștientă. Și-a asumat acest lucru, a venit Curtea și a spus că trebuie să aștepte avizul”.

De ce a părăsit ședința coaliției Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a explicat și de ce a părăsit marți ședința coaliției de guvernare:

“Am venit cu această propunere de a face acest grup de lucru rapid, în care până se primește comunicarea de la CCR pe motivarea deciziei, de ce a fost respins acest proeict, să venim cu o formă care să poată fi readusă, redepusă, astfel încât să mergem înainte și să facem acest proiect. Nu am primit în schimb decât o doză mare de orgoliu și am primit transmisii live în timpul ședinței”.

Președintele interimar al PSD a spus că inclusiv președintele României a spus că există anumite articole, urmare a dialogului pe care l-a avut cu magistrații care ar trebui reformulate.

“Nu s-a ținut cont în acest proiect de lege nici de observațiile președintelui. Atunci, lipsa aceasta de dialog m-a făcut să vin cu această soluție care ar debloca lucrurile”.

Grindeanu a mai spus că potrivit informațiilor “pe surse” oricum proiectul ar fi avut respingeri și pe fond.

“În acest moment, pe ceea ce am văzu ca și comunicare, am văzut că proiectul a fost respins pe formă, deci trebuie să o apucăm de la zero, înlăturând greșelile pe care Guvernul le-a făcut la primul demers. Unul dintre lucrurile așezat greșit a fost unul pe care și sistemul de Justiție, dar și președintele României l-a reclamat această formă de lipsă de dialog”.

Sorin Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei

În ceea ce privește tema alegerilor pentru Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a mai spus că “au fost încercări de paralizare a acestei temei”:

“Am propus data de 30 noiembrie. Am înțeles argumentul celor de la USR, că nu vor pe 30 noiembrie, că sunt plecați la munte, la mare și mai bine facem în 7 decembrie. Ok, nu am o problemă”.

El a mai spus, referitor la organizarea unui referendum în aceeași zi cu alegerile locale parțiale, că acesta “se convoacă după anumite reguli”.

Grindeanu a reproșat partenerilor de coaliție că au transmis imediat pe surse jurnaliștilor data alegerilor pentru Primăria Capitalei:

“La un minut după ce am hotărât data alegerilor mi-a venit o alertă de pe presă, se aflase deja data alegerilor. E o problemă pentru că sunt lucruri care la un moment dat trebuie să rămână ca discuții acolo pentru că altfel facem live”.