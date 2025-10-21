"În acel moment s-a ridicat și a părăsit ședința". Ciucu povestește scandalul din Coaliție, după ce Grindeanu s-a supărat și a plecat

"S-a argumentat împotrivă şi pentru acest grup de lucru, dar fără ca să ajungem la o decizie", a spus Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ciprian Ciucu a spus marţi seară că, în şedinţa coaliţiei, Sorin Grindeanu a propus un grup de lucru pe reforma pensiilor şi, în timpul discuţiilor, s-a argumentat împotriva acestui grup de lucru, moment în care PSD a plecat din şedinţă. El a precizat că "trebuie deblocată această coaliţie, pentru că sunt momente de blocaj", în condiţiile în care este a treia oară când se pleacă în timpul discuţiilor.

Ciucu a spus că, în şedinţa coaliţiei, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a propus "absolut legitim şi normal" să se deblocheze această situaţie privind reforma pensiilor speciale, în urma respingerii proiectului la CCR, printr-un grup de lucru.

"S-a argumentat împotrivă şi pentru acest grup de lucru, dar fără ca să ajungem la o decizie. Nu spun cine, că nu vreau să dau foarte multe informaţii în interior, nu era din partea Partidului Naţional Liberal. Cineva a zis un lucru care era împotriva ceea ce susţinea domnul Grindeanu. În acel moment, domnul Grindeanu n-a mai aşteptat să avem o decizie, dacă facem sau nu un grup de lucru şi a părăsit şedinţa coaliţiei. Din punctul meu de vedere, putea să mai rămână şi să vedem care este până la urmă decizia. Adică, mi s-a părut puţin forţată plecarea de la şedinţă şi, din păcate, este a treia oară când se pleacă în timpul discuţiilor, până să epuizăm toate punctele de pe ordinea de zi", a spus Ciprian Ciucu, la sediul PNL.

El a subliniat că această coaliţie trebuie "deblocată".

"Ceea ce spun este că trebuie să deblocăm această coaliţie, pentru că prezenţa Partidului Social Democrat, dacă este partidul cel mai mare, până la urmă, din coaliţie, este foarte importantă", a subliniat el.

Întrebat dacă este blocată în acest moment coaliţia, Ciprian Ciucu a răspuns:

"Sunt momente de blocaj. Ea nu este complet blocată, drept dovadă că astăzi s-au luat câteva decizii, dar este foarte important şi vreau să dau un mesaj de responsabilitate şi nu unul prin care să fiu perceput ca atac Partidului Social Democrat, din contră noi ne dorim cu toţii ca Partidul Social Democrat să fie parte a coaliţiei mai departe şi să deblocăm toate aceste teme", a menţionat el.

Ciucu s-a declarat convins că după 7 noiembrie, data Congresului PSD, lucrurile se vor debloca.