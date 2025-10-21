Surse: Scandal în Coaliție, din cauza pensiilor magistraților. PSD s-a supărat pe Bolojan și a plecat din ședința de la Guvern

Ilie Bolojan a respins propunerea PSD privind un grup de lucru pentru pensiile magistraților. Foto: INQUAM Photos/George Călin

A fost scandal în ședința Coaliției, de marți, după ce premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord cu un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților. Bolojan a refuzat propunerea venită din partea PSD și le-a transmis acestora că se va ocupa tot el de un nou proiect de reformă, după respingerea legii la CCR.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor de la Guvern, social-democrații s-ar fi ridicat de la masă și ar fi plecat din ședință după ce s0au lovit de refuzul premierului. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că va cere în ședința Coaliției formarea unui grup de lucru care să aibă un dialog și cu reprezentanții magistraților pentru o lege care să treacă de Curtea Constituțională.

Ședința de coaliție continuă fără PSD.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Parlament, după decizia CCR, că va propune colegilor din coaliţie să formeze rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor speciale la magistraţi şi pe care să o propună Parlamentului sau să fie reasumată de către guvern.

„Procedural o să decidem în coaliţie astfel încât rapid să închidem acest subiect. Dacă e adevărat ce a apărut pe surse, că a fost respinsă pe formă, adică pe lipsa avizului de la CSM, dar încă nu avem comunicatul oficial, atunci înseamnă că în integralitate această lege este neconstituţională. Asta este propunerea pe care o să o fac mâine colegilor”, a precizat preşedintele interimar al PSD.

Grindeanu a menţionat că este clar că trebuie să existe şi dialog.

„Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte. E clar că trebuie să avem dialog sau acest grup de lucru trebuie să aibă dialog atât cu asociaţiile de magistraţi cât şi cu toţi ceilalţi actori relevanţi din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare pe ceea ce înseamnă pensiile magistraţilor. Grindeanu a menţionat că au mai fost observaţii legate de fondul acestei legi, de mărire a perioadei de tranziţie, de la 10 la 15 ani, de cuantumul de la 70% la 75%, care pot fi rediscutate.

„Clar că abordarea putea fi una mai de dialog în această perioadă, dar hai să luăm partea bună. Să vedem mâine în coaliţie”, a mai spus el.