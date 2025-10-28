Lia Olguța Vasilescu îl amenință direct pe Bolojan: „Probabil vom iniția o moțiune de cenzură sau poate își dă demisia”

Lia Olguța Vasilescu. Foto: Hepta

Vicepreședinta PSD, Olguța Vasilescu, a declarat marți că PSD ar putea iniția o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, dacă reforma pensiilor magistraților nu va trece de Curtea Constituțională, iar România va pierde fonduri UE pentru că ratează jalonul din PNRR. Ameințarea liderului PSD vine după o ședință tensionată la Guvern, în care Bolojan a respins propunerea lui Grindeanu de a trece legea prin Parlament.

„PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții”, a spus Vasilescu. „Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo, poate își dă demisia, poate că trece legea în forma pe care o dorește dumnealui, poate trece legea la Curtea Constituțională”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Aceasta a explicat că PSD nu pleacă din Coaliție și își dorește să continue cu un alt premier.

„Nu plecăm din Coaliție. Nu se pune problema să se rupă Coaliția. Dacă va rezista Guvernul, este o altă discuție. Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern. Oricum, peste un an jumate va fi altul, pentru că atunci, conform protocolului, PSD va trebui să aibă primul ministru”, a spus primarul Craiovei.

„În niciun caz nu este spectrul ăsta al opoziției. Am intrat la guvernare, a fost atunci o discuție, haideți totuși să fim responsabili. Că așa e PSD-ul de fiecare dată, responsabil. El are pe umeri responsabilitatea acestei țări. Haideți să intrăm la guvernare, OK. Dar dacă nu merge, nu vă place de noi, hai să fim și iresponsabili, să vedem cum e”, a mai spus aceasta, la Gândul.

Olguța Vasilescu l-a acuzat pe Bolojan că „blochează tot”. „Pachetul de administrație publică locală, la ora actuală, este blocat. Este blocat pentru că trebuie să treacă și măsurile de reformă economică și măsurile de reformă a administrației centrale. Adică sunt condiții peste care noi nu trecem”, a detaliat vicepreședintele PSD”, a mai declarat vicepreședintele PSD.