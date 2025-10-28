Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu sunt față în față, în prima ședință de coaliție după ce PSD a fost trimis să facă guvern cu AUR

Ilie Bolojan a respins propunerea PSD privind un grup de lucru pentru pensiile magistraților. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit, marţi, la Palatul Victoria, pentru discuţii care vizează, între altele, proiectul privind pensiile magistraţilor. Este prima ședință de coaliție după atacurile dintre liderul PSD Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan. Liderii coaliției trebuie să decidă și tăierile din administrația locală și centrală, precum și ce se întâmplă cu salariul minim în 2026.

La şedinţă, alături de premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, mai participă ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, şi ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, precum şi deputatul Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al minorităţilor.

Sorin Grindeanu a declarat marţi că îşi doreşte ca în şedinţa coaliţiei să se deblocheze lucrurile cu privire la proiectul privind pensiile magistraţilor şi să fie iniţiată şi promulgată o nouă lege cât mai curând.

„Eu nu vreau să transformăm totul într-o luptă pe orgolii. Eu şi PSD ne dorim să încercăm să deblocăm lucrurile. Eu şi PSD ne dorim, în primul rând, să avem o nouă lege. E nedrept ceea ce e acum. E nedrept faţă de români să existe această lege în forma actuală. Şi ne dorim să avem o nouă lege. Ne dorim să ne înscriem în termenul de 28 noiembrie cu o nouă lege, care înseamnă inclusiv promulgare, astfel încât să nu pierdem bani europeni. Şi ne dorim ca toate aceste lucruri să poată fi făcute în perioada următoare. În aceste zile noi stăm. Nu facem nimic. Aşteptăm, fie că vorbim de Guvern, fie că vorbim de coaliţia de guvernare, motivarea de la CCR. Propunerea noastră e următoarea - haideţi în aceste zile în care se aşteaptă motivarea de la CCR să nu stăm, să lucrăm. Să vină prin acest grup de lucru propus de noi, căruia îi dăm o zi, două, trei, să vină cu o formă de proiect de lege, să-l propună coaliţiei. Coaliţia poate să-l accepte sau nu într-o decizie politică”, a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că nu trebuie negociată vârsta de pensionare pentru magistraţi, aceasta trebuie să rămână 65 de ani, iar pensia să nu fie cât salariul.

„Nu am discutat vineri decât un singur lucru, când am avut întâlnirea, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, cu preşedinta Înaltei Curţi, cu preşedinta CSM şi cu procurorul general. Am întrebat, discuţia a fost foarte scurtă, 10 minute, dacă există disponibilitate de a reveni la dialog cu Guvernul, cu coaliţia, astfel încât anumite lucruri să poată fi gestionate mai rapid, să putem să ne înscriem în lucrurile amintite de noi. Există dispoziţie sau disponibilitate la dialog. Am transmis că voi transmite mai departe acest lucru coaliţiei şi astăzi o să fac acest lucru la şedinţa de la ora 14:00. Coaliţia va decide dacă doreşte să meargă pe forma respinsă, e adevărat, pe formă, nu pe fond, sau dacă doreşte o nouă abordare. Asta este ceea ce va hotărî coaliţia la ora 14:00. (...) Am transmis aceste lucruri premierului, a rămas că azi la 14:00, în şedinţa coaliţiei, vom lua o decizie”, a menţionat acesta.

Pe lângă subiectul reformei pensiilor magistraților, liderii coaliției trebuie să discute și despre pachetul 3 de măsuri fiscale despre care premierul Ilie Bolojan a spus că trebuie adoptat în noiembrie. Pachetul ar trebui să prevadă tăieri de cheltuieli în administrația locală și centrală.