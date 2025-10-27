Grindeanu îl atacă din nou pe Bolojan: „Nu putem să fim sectă de adulatori. Dacă vrem să facem mutări politice, nu e nevoie de moțiune”

„Dacă va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele", a spus Grindeanu, referitor la reforma pensiilor magistraților. Foto: Agerpres

PSD nu vrea să facă majoritate cu AUR, dar nici nu poate fi „o sectă de adulatori” ai Guvernului Bolojan. Este replica președintelui interimar al PSD către premierul Ilie Bolojan, după ce acesta din urmă i-a invitat pe social-democrați să depună o moțiune de cenzură și să formeze o majoritate cu partidul condus de George Simion, dacă sunt nemulțumiți de modul în care funcționează Coaliția de guvernare și actualul Executiv. De asemenea, Sorin Grindeanu a adăugat că PSD va propune din nou în Coaliție înființarea unui grup mixt de lucru pentru reforma pensiilor magistraților.

Premierul Ilie Bolojan a spus, pentru a doua oară, că dacă PSD este nemulțumit de cum funcționează Coaliția îl poate da jos printr-un vot în Parlament.

„Dacă au soluții, să vină să le propună. Dacă nu le convine guvernul, să inițieze moțiuni de cenzură și guvernul pleacă”, a spus prim-ministrul duminică seară, după ce a făcut o declarație similară săptămâna trecută într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Sorin Grindeanu i-a dat luni replica premierului, avertizându-l că dacă PSD vrea să dărâme Guvernul ne e nevoie să inițieze moțiune de cenzură ci pur și simplu poate decide să rupă Coaliția.

„Dacă vrem să facem mutări politice, nu e nevoie să semnăm moțiuni, pur și simplu decidem să nu mai fim parte din Coaliție și atunci nu mai ai Guvern. de câte ori trebuie să spună psd că nu vrem să facem majoritate cu AUR? Dar nu cred că se așteaptă de la noi să fim pe post de sectă de adulatori și de unanimități și de aplaudaci la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus o spunem și o spunem apăsat”, a spus președintele interimar al PSD.

Sorin Grindeanu a adăugat că nu vede sensul unei Coaliții în care toată lumea stă aliniată și l-a criticat din nou pe prim-ministru pentru decizia de a impune plata CASS deținuților politici și veteranilor de război.

„Nu văd rostul unei Coaliții în care toată lumea stă aliniată, în poziție de drept. Nu poți să spui că ai refăcut deficitul României cu CASS la deținutii politici și veterani de război. Astea au fost decizii proaste și nu o să tăcem din gură când avem argumente”, a spus Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a adăugat că social-democrații vor propune, din nou, în ședința Coaliției înființarea unui grup de lucru mixt, la care să ia parte și magistrați, pentru reforma pensiilor magistraților. Premierul Ilie Bolojan a respins săptămâna trecută această solicitare a social-democraților spre furia PSD, insistând că se va ocupa el de noua lege a pensiilor magistraților, după decizia Curții Constituționale de respingere a actului normativ pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspundere.

„În acest moment, Coaliția pierde timpul. Avem un deadline până la data de 28 noiembrie, iar propunerea noastră este că până vine motivarea CCR să constituim acest grup de lucru, să finalizam acest proiect de lege, pe care ar trebui să-l aprobăm rapid și 28 noiembrie să ne prindă cu aceasta lege aprobată.

România are nevoie de o clarificare și o întoarcere la normalitate și de o lege în acest domeniu.

Eu am avut o întâlnire la sfârșitul săptămânii trecute nu pentru a discuta lucruri care țin de cuantumul pensiei, de perioada de tranziție, ci pentru a vedea dacă acești oameni sunt dispuși la dialog, și sunt. Sigur e nenegociabil să discutăm de altă vârstă în afară de 65 de ani pensionarea. Sigur că nu ne interesează să avem o lege care 100% pensia cu salariul, sunt lucruri de bun simț si nu sunt negociabile”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a avertizat că având în vedere termenul de 30 de zile impus de Curte pentru a aștepta avizul CSM pe această lege, timpul este foarte scurt pentru a trece această reformă de care sunt condiționate 231 de milioane de euro, bani din PNRR.

Nu este prima dată când PSD lansează ideea unui grup de lucru pentru o nouă lege privind pensiile magistraților. Propunerea a fost însă respinsă de Ilie Bolojan la ultima ședință a Coaliției, ceea ce l-a făcut pe Sorin Grindeanu să se ridice de la masă și să plece de la discuții.

CCR a respins legea Guvernului Bolojan care tăia pensiile magistraților

Judecătorii CCR au respins în totalitate, săptămâna trecută, legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Curtea nu a publicat deocamdată motivarea deciziei.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM. Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme, au declarat sursele. Însă, Sorin Grindeanu a spus în mai multe rânduri că are informații „pe surse” că judecătorii ar fi respins legea și din motive care țin de fondul legii, adică de conținutul ei efectiv.

Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.

Ce prevedea legea privind pensiile magistraților

Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților urma să crească de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni.

De asemenea, cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%, astfel încât să nu mai existe situații în care pensia este egală cu salariul sau chiar mai mare.

Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani.