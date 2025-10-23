Ilie Bolojan face primele declarații după decizia CCR care i-a blocat reforma pensiilor speciale ale magistraților

Publicat acum 4 minute

„În ceea ce privește dialogul și compromisurile când am inițiat acest proiect am avut o întâlnire cu CSM, când le-am prezentat că ne propunem să creștem vârsta de pensionare și să reducem pensiile la nivelul maxim european, ne-au zis că vrem să îi scoatem pe cei care au îndeplinit vârsta din sistem.

Păi cum? Au spus că dacă pensiile vor fi mai mici se vor pensiona. Am spus vom face o excepție și cei care aveți azi vârsta de pensionare și vreți să lucrați peste 50 de ani vom face o derogare și pe baza acestei discuții am făcut prima variantă a proiectului. Mi s-a părut un lucru foarte bun.

Pot negocia, dar nu pot fi de acord să negociez lucrurile care sunt elementare și de bun simț.”