Guvernul îi anunță oficial pe locatarii blocului din Rahova: După ce va fi demolat, ei nu mai sunt proprietari

Executivul ia în calcul să ofere ajutoare financiare sau despăgubiri celor afectați de explozia din Rahova / Sursa foto: Agerpres

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, că după demolare, locatarii blocului afectat de explozia din Rahova își pierd dreptul de proprietate.

„În momentul în care un asemenea imobil piere, implicit dreptul de proprietar piere. Nu mai există un obiect al acestui drept. Dacă statul reconstruiește un astfel de bloc, nu există cadru juridic pentru a oferi cheile proprietarilor anteriori”, a declarat Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că Primăria Capitalei a deblocat fonduri pentru sprijinirea familiilor afectate, însă la nivelul Guvernului se evaluează pagubele și se analizează soluțiile legale disponibile.

„Este pentru prima oară când se pune problema demolării unui bloc atât de grav afectat încât nu mai poate fi reparat. Statul nu vrea să devină proprietar peste casele oamenilor. Nenorocirea este că acele case au dispărut, iar odată cu ele dispare și dreptul de proprietate”, a mai spus Dogioiu.

De asemenea, aceasta a mai precizat că există în prezent două variante analizate în cadrul ordonanței aflate în dezbatere publică: reconstruirea blocului cu fonduri de la bugetul de stat sau prin intermediul Primăriei București.

„Pentru acest dezastru, costurile și ajutoarele sunt în evaluare. Urmează și o evaluare la nivelul Guvernului”, a precizat aceasta.

Executivul ia în calcul să ofere ajutoare financiare sau despăgubiri celor afectați, inclusiv prin preluarea polițelor de asigurare, a mai adăugat aceasta.