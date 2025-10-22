România tragediilor trase la indigo: Ce au făcut autoritățile când alte blocuri au sărit în aer. Victimele, despăgubite cu sume infime

Explozia din Rahova arată ce n-au învățat autoritățile din alte drame. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Dezastrul din Rahova a fost unul anunţat şi putea fi prevenit, dacă ţevile erau întreţinute. Asta este şi cauza altor tragedii trase la indigo în ultimii ani. O neglijenţă criminală în lanţ, care se multiplică din oraş în oraş. Am putea spune chiar că România stă pe o bombă cu ceas. O bombă pe care în mod inexplicabil, instanţele, procurorii o dezamorsează cu dosare clasate sau cu pedepse infime şi despăgubiri derizorii.

14 septembrie 2007. Un bloc din Zalău a sărit în aer. Locatarii reclamaseră doi ani mirosul puternic de gaze ce venea de la subsol. Un tânăr și o copilă au murit, 8 persoane au fost rănite, scara de bloc a fost distrusă. Blocul a fost demolat după deflagraţie.

Cauza, o conductă stradală fisurată din care s-a scurs gazul prin galeria de conducte de apă către bloc. E.ON Gaz Distribuție nu a intervenit. În 2011, Curtea de Apel Oradea a dat verdictul final. Toţi angajaţii ai SC E-ON GAZ Distribuţie SA Târgu Mureş trimişi în judecată au fost condamnaţi cu suspendare, iar societatea, în solidar cu ei a fost obligată la plata unor despăgubiri morale.

Câte 2000 de euro pentru fiecare dintre cei 54 de păgubiţi. Cele 19 familii şi-au reconstruit din nou în 2013 imobilul, din propriile buzunare.

Pe 21 decembrie 2010, un bloc din Bacău a sărit în aer. Explozia s-a produs de la o acumulare de gaz în subsolul imobilului, provenită de la conducta de alimentare din zonă.

În urma unor reclamații, în noiembrie 2010, cu o lună înainte de explozie, angajați ai E.On au făcut verificări și măsurători pe traseul conductei care alimenta blocul 22, de pe Martir Horea, dar nu a constatat scăpări de gaze. De asemenea, ei nu au luat măsuri în cazul răsuflătoarelor de gaz acoperite de asfalt. Două apartamente au fost distruse în întregime. În incident au fost rănite trei persoane. Între timp, blocul a fost consolidat din fonduri guvernamentale, fiind redat proprietarilor. ​După 6 ani de la deflagraţie, Curtea de Apel Bacău a condamnat șase angajaţi E.ON la câte un an de închisoare cu suspendare și 80 de zile în folosul comunității la Primăria Bacău. E.ON Distribuție România a fost amendată cu 375.000 de lei.

9 ani au trecut de la nenorocirea din Iaşi. Acelaşi model. O conductă stradală fisurată a dus la o acumulare masivă de gaze în subsolul unui bloc. Doi oameni au murit pe loc, alți 15 au ajuns la spital.

Sebastian Buraga, purtator de cuvant Primăria Iaşi: Ancheta a spus foarte clar că responsabil pentru toată situaţia este compania furnizoare de gaz.

În mod cu totul suprinzător, dosarul deschis pentru ucidere din culpă și distrugere a fost clasat. Cele 15 familii care au rămas pe drumuri au locuit cu chirie plătită de E.ON apoi, fiecare familie a fost despăgubită cu sume cuprinse între 75.000 şi 85.000 de euro. Imobilul a intrat în patrimoniul companiei de gaze, care l-a vândut mai departe. Iar acum imobilul se reconsolidează.