Primarul Bucureștiului avertizează: "Nu suntem pregătiți pentru o situație post-calamitate sau post-cutremur".

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN că în prezent România nu este pregătită pentru situații post-calamitate sau post-cutremur pentru că nu are o legislație specifică în acest sens:

“În momentul de față, legea trebuie schimbată pentru oricare situație. Noi nu suntem pregătiți la nivel național și local pentru o situație post-calamitate, post-cutremur. De aceea, am avut discuții permanente începând de vineri când a avut loc incidentul din Calea Rahovei, cu ministrul Dezvoltării, cu prim-ministrul să găsim acel cadru legal să poată Guvernul să intervină în caz de calamitate și primăriile și Consiliile Județene să poată să intervină”, a spus primarul interimar.

Cât privește sprijinul pentru locatarii afectați de explozia blocului din Rahova, Stelian Bujduveanu a explicat că există două etape de sprijin: preluarea celor care au trecut prin această tragedie și oferirea unui ajutor pe termen lung post-calamitate:

“Sunt două etape diferite: Preluarea celor care au trecut prin această tragedie și asigurarea cazării pe termen scurt, mediu și lung se face de către Primăria Capitalei. Se face în acest moment foarte bine. Această cazare este acoperită astăzi până la 12 luni și va fi prelungită pe o perioadă nedeterminată până când vom avea o soluție pentru cei care locuiau în scara doi.

Etapa a doua urmează după punerea în siguranță. Ce facem noi ca autorități pentru aceste situații excepționale care au marcat întrega acomunitate? Vrem legislație de prevenție, de consolidare, dar nu avem legislație de intervenție post-calamitate”.

Stelian Bujduveanu a mai spus că în prezent autoritățile locale nu pot finanța reconstrucția blocului:

“Nu, în acest moment discuția pentru administrația locală este dacă Primăria își asumă să reconstruiască imobilul. În această direcție vom merge către Consiliul General dar nu pot să vă dau acest răspuns până nu am cadrul legal aferent”.

Stelian Bujduveanu a mai spus că titlul de proprietatea astăzi aparține proprietarilor. “Primăria dacă intervine să refacă imobilul se face cu acordul asociației de proprietari. Proprietatea terenului de sub imobil aparține proprietarilor”.