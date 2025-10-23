Mesajul lui Ilie Bolojan pentru victimele exploziei din Rahova: "Nu poţi să ai pretenţia să vină Guvernul să plătească tot"

"În primul rând noi trebuie să avem grijă de noi și apoi să avem pretenția de la Guvern", a spus Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a spus joi că "asigurările locuințelor sunt un lucru vital", făcând referire la explozia devastatoare din Rahova. "Nu poţi să ai pretenţia să vină Guvernul să plătească tot, daca nu avem în primul rând grijă de noi", a spus el, în exclusivitate la Antena 3 CNN.

"Căutăm o soluție și astăzi pe legislația actuală, răspunsul instituțional al statului de sprijin poate fi doar prin ajutoare de urgență și pentru a da altfel de ajutoare, pe care şi Primăria Generală și Guvernul sunt dispuse să le dea, e nevoie să modificăm legislația.

Aici e o situația aparte și din păcate e recurentă. Apare aproape anual. Unul dintre minusurile pe care le avem e o problemă foarte importantă: e mentenanța sistemelor, întreținerea, verificarea de calitate la timp, de la infrastructura de poduri și până la instalația de gaz. Trebuie să recunoaștem că avem mari deficiențe atât datorate operatorilor din acest sector, dar mai ales moștenite", a spus el.

Premierul a continuat, spunând că "ar fi hazardant să spun că vom lua măsuri de pe-o zi pe alta pentru lucruri care au nevoie de schimbări de mentalități, de sisteme".

"Într-un bloc, foarte mulți oameni din păcate funcționează în Asociații de Proprietari, în care oamenii se îngrijesc strict de apartamentul lor, dar în casa scării, la instalațiile de gaz sau la centrale nu se mai face mentenanța, firmele nu mai au angajați de calitate, pe acest fond se întâmplă tragedii. Ar fi hazardant să spun că vom lua măsuri de pe-o zi pe alta pentru lucruri care au nevoie de schimbări de mentalități, de sisteme.

În afară de a pune presiune pe companii, pe toți cei implicați, autorități de reglementare, autorități locale, asociații de proprietari să-și respecte aceste responsabilități, trebuie să fim conștienți că asigurările locuințelor sunt un lucru vital în orice țară. Ani de zile nu ne-am asigurat locuințele", a continuat el.

Bolojan a subliniat că nu putem avea pretenţia de la Guvern să ne plătească tot dacă nu am avut "în primul rând grijă de noi"

"Sunt două tipuri (N.r. - de asigurare). Cele care îți asigură din toate punctele de vedere locuință. Discutam cu o colegă care plătește la un apartament de 3 camere circa 35-40 de lei pe lună asigurarea integrală. O sumă rezonabilă și orice ce se întâmplă ai o asigurare că o companie de asigurări îți compensează într-o bună parte ce ai pierdut.

Mai e asigurarea obligatorie, dar care pentru o situație cum a fost cea din Rahova nu e activă. Doar pentru tornadă, furtună și așa mai departe.

Dacă nu înțelegem să facem acest lucru la nivelul țării, nu se strâng bani în acest fond, ca atunci când vine o furtună care face ravagii, sau o explozie, să existe finanțare.

La Broșteni, pentru prima dată banii de sprijin s-au dat după o anumită formulă pe care vrem să o operaționalizăm ca să fie valabilă în viitor. În primul rând noi trebuie să avem grijă de noi și apoi să avem pretenția de la Guvern. Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot", a subliniat el.