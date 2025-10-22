Cât costă liniștea? Asigurarea unei locuințe de 100.000 de euro poate fi mai ieftină decât pare

Protecția financiară printr-o asigurare completă este nu doar accesibilă, ci și esențială. Foto: Getty Images

Într-un moment în care România se confruntă tot mai des cu efectele dezastrelor naturale, iar harta zonelor de risc se extinde constant, Antena 3 CNN organizează, în parteneriat cu PAID România, conferința națională „Acasă fără riscuri. Autoritate și responsabilitate în asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor”.

La mai puțin de o săptămână de la explozia devastatoare din cartierul Rahova, evenimentul își propune să ofere o platformă națională de dialog și soluții, reunind reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai industriei de asigurări și ai societății civile.

Una dintre temele esențiale abordate a fost cea a costurilor și beneficiilor asigurărilor facultative — o formă de protecție pe care tot mai mulți români o evită din necunoaștere, deși prețul real este surprinzător de accesibil.

„Prețul depinde foarte mult. Vorbim de o asigurare facultativă și nu putem vorbi de un nivel standard sau mediu al costului, pentru că depinde foarte mult de companie și de riscurile pe care dorim să le acoperim. Una este să vorbim despre o locuință într-un bloc și alta despre o casă pe pământ. Dacă vorbim de o casă, desigur, suntem mai expuși unor riscuri la care o locuință dintr-un bloc nu este expusă”, a explicat Alina Bărbulescu, specialist în asigurări generale la UNSAR.

Ea a subliniat și faptul că există riscuri indirecte de care puțini proprietari țin cont.

”Trebuie să ne uităm foarte bine și la vecinătățile noastre, la vecinii noștri. Ce daună putem produce celor de lângă noi? Ar fi interesant să corespundă acel prejudiciu unei clauze dedicate în polița de asigurare facultativă, care practic să acopere acea daună. Dacă locuim într-un bloc, oare câți vecini putem afecta dacă producem o inundație, de exemplu? Vorbim de cifre surprinzătoare — milioane de lei plătite doar pentru o spargere banală a unei țevi de apă-canal. O companie de asigurări a achitat peste 2 milioane de lei într-un astfel de caz”, a adăugat ea.

Aceasta a atras atenția și asupra daunelor tot mai frecvente produse de fenomenele extreme.

„Doar anul trecut au fost achitate peste 80 de milioane de lei pentru pagubele produse de furtuni și inundații. 80 de milioane de lei!”, a subliniat reprezentanta UNSAR.

În completare, Sorin Cristinel Mititelu, vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a precizat că o astfel de protecție nu este deloc costisitoare:

„Costul unei asigurări facultative pentru o locuință evaluată la 100.000 de euro este undeva până în 100 de euro pe an. Aceasta ar fi valoarea.”

Astfel, într-un context în care dezastrele naturale, incendiile sau accidentele domestice pot produce pagube uriașe într-o clipă, specialiștii transmit un mesaj clar: protecția financiară printr-o asigurare completă este nu doar accesibilă, ci și esențială.