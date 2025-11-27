Piața imobiliară, presată de cerere uriașă și ofertă redusă. Prețurile nu vor scădea în 2025, spun dezvoltatorii

1 minut de citit Publicat la 15:44 27 Noi 2025 Modificat la 15:44 27 Noi 2025

Specialiștii consideră că evoluția va rămâne stabilă, fără scăderi de preț. Foto: Getty Images

Piața imobiliară din România traversează în prezent o perioadă cu un echilibru fragil. Digitalizarea accelerată, schimbările din comportamentul cumpărătorilor, modificările legislative, accesul limitat la finanțare și presiunea tot mai puternică pe vânzări arată nevoia unor soluții integrate și a unor parteneriate strategice. În acest context, conferința “Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de platforma homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, a reunit lideri ai industriei pentru a discuta perspectivele anului 2026 și modalitățile de consolidare a încrederii în rândul cumpărătorilor și al profesioniștilor.

Răzvan Brasla, CEO Cloud9, a subliniat importanța dialogului direct între actorii relevanți ai pieței.

„Concluzia acestei dezbateri este foarte bună. Încurajez genul ăsta de întâlniri într-un cadru restrâns, cu un nivel de profesioniști și reprezentanți ai legislativului și ai administrației publice locale, pentru că, fără să vrem, suntem într-o sinergie și trebuie să lucrăm împreună în dezvoltarea proiectelor”, a declarat el.

Analizând parcursul pieței, Brasla consideră că evoluția va rămâne stabilă, fără scăderi de preț.

„Piața imobiliară este o piață matură, într-o ușoară creștere spre stagnare, dar pentru anul următor consider că sub nicio formă prețurile nu vor scădea. Dimpotrivă, ele ori se vor stabiliza, ori vor avea o ușoară creștere, din cauza cererii mari și ofertei mici de produse”, a explicat CEO-ul Cloud9.

El a vorbit și despre planurile de dezvoltare ale companiei, care vizează extinderea unor concepte urbane moderne și sustenabile.

„Sperăm să dezvoltăm cât mai mult. Suntem interesați să ieșim și la nivel național, în alte orașe în afara Bucureștiului, unde vrem să dezvoltăm aceste orașe de 15 minute, dezvoltări mari, cu facilități și cu un stil de viață diferit”, a adăugat Răzvan Brasla.