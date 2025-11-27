Românii rămân orientați către imobiliare. Doar 10% scădere a tranzacțiilor, în ciuda prețurilor în urcare

Nici măcar perioadele marcate de incertitudini fiscale nu au redus interesul pentru achiziții. Foto: Getty Images

Piața imobiliară din România traversează o perioadă cu un echilibru fragil. Digitalizarea accelerată, schimbările în comportamentul de consum al cumpărătorilor, modificările legislative, accesul limitat la finanțare și presiunea pe vânzări arată nevoia unor soluții integrate și a unor parteneriate strategice. Conferința “Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de platforma homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, reunește lideri ai industriei pentru a discuta perspectivele anului 2026 și modalitățile de consolidare a încrederii în rândul cumpărătorilor și al profesioniștilor.

În cadrul evenimentului, Gabriel Blăniță a punctat evoluțiile recente ale pieței și a explicat de ce actualul context nu echivalează cu o criză: „Chiar dacă anul acesta, până în acest moment, în noiembrie, avem o scădere de circa 10% a tranzacțiilor cu apartamente în România, asta nu înseamnă că piața se află într-un moment greu. Ultimii ani de după pandemie ne-au arătat că România își dorește totuși locuințe. Doar 10% vedem scădere la nivel național.”

Acesta a subliniat și faptul că, în ciuda reducerii volumului de tranzacții, prețurile nu au scăzut: „Prețurile nu au scăzut sau s-au menținut, ci chiar au crescut, pentru că nu putem vorbi de scăderi de prețuri la nivel generalizat dacă nu avem câteva elemente. Iar principalele elemente aici sunt numărul de locuri de muncă, creșterea economică și numărul tranzacțiilor și, evident, finanțarea bancară care susține parte din aceste tranzacții.”

Acesta a amintit și singurele două perioade în care piața a înregistrat scăderi generalizate ale prețurilor: „Noi am avut două momente mari în care am avut scăderi generalizate de prețuri în ultimii 15 ani. A fost momentul de după criza financiară, în 2009–2013, când am avut scăderi anuale de prețuri, și a fost momentul din pandemie, în al doilea trimestru din 2020, când cu toții eram închiși în case și nimeni nu se gândea la achiziții imobiliare. Cu aceste două excepții în minte, nu am avut o perioadă generalizată de scăderi de prețuri.”

Chiar și perioadele marcate de incertitudini fiscale nu au redus interesul pentru achiziții: „Perioadele de incertitudine, care au venit în general cu creșteri de taxe și cu scăderi ale puterii de cumpărare, au venit însă și cu o creștere a numărului de tranzacții. Atenția românilor se îndreaptă destul de mult către imobiliare, nu doar ca nevoie de locuire, ci și ca investiție. Pentru mulți dintre români, locuința este sinonimă cu investiția și mare parte din avuția românilor este în imobiliare, în locuința în care trăiesc.”

În ceea ce privește perspectivele anului 2026, Gabriel Blăniță estimează o evoluție stabilă: „În 2026 ne așteptăm mai degrabă să vedem o stagnare a prețurilor. Pe măsură ce inflația se va reduce, vom vedea o scădere a dobânzilor pentru finanțare. În același timp, vom vedea și o cerere care, cel puțin în prima parte a anului, este redusă de faptul că avem o scădere a salariului real.”