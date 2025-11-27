Imobiliarele intră într-o nouă eră a transparenței. Aplicație cu date precise, localizare exactă și acces digital pentru toți

O companie a dezvoltat instrumente digitale care să permită accesul facil la informațiile relevante despre orice imobil. Foto: Getty Images

Piața imobiliară din România traversează în această perioadă un echilibru fragil. Digitalizarea accelerată, schimbările în comportamentul cumpărătorilor, modificările legislative, accesul tot mai limitat la finanțare și presiunea constantă pe vânzări arată că sectorul are nevoie de soluții integrate și de parteneriate strategice. În acest context, conferința “Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de platforma homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, a reunit lideri ai industriei pentru a discuta perspectivele anului 2026 și modul în care poate fi consolidată încrederea pe această piață.

Invitații au pus accent pe transparență și pe necesitatea unor instrumente care să permită o informare completă a cumpărătorilor și a profesioniștilor din domeniu. Vlad Poenaru, General Manager Atlas Expert / Hydra, a explicat că noua legislație în discuție va obliga la un nivel mult mai ridicat de dezvăluire a informațiilor despre imobile.

„Chiar dacă legea încă nu a fost adoptată, trebuie să se facă un disclosure pe toate aspectele importante ale imobilului, pe toate viciile, pe toate problemele de natură juridică. Și să se constituie în final într-o anexă la contractul de servicii de intermediere. Cam acesta este conceptul general de reglementare al acelei propuneri legislative. Practic, eu, unul personal, fiind în zona de evaluare și expertiză, făceam aceste analize cu privire la imobile și mi-am dat seama că nu suntem atât de diferiți: prestăm servicii diferite, dar facem activități identice”, a spus el.

Pentru a sprijini această direcție, compania dezvoltă instrumente digitale care să permită accesul facil la informațiile relevante despre orice imobil.

„Poate să fie accesată electronic, din Google Play, de către toată lumea, poți să fii și client. Are și un segment de business intelligence, cu un motor creat de noi. Avem de fapt două produse în lansare: Hydra Software, care e o bază de informații imobiliare privind valoarea și care include și elemente precum riscul seismic sau specificul cartierelor. Am dezvoltat și un microserviciu de cartiere, pe care agentul imobiliar îl poate genera și defini singur, tocmai pentru a duce la o transparență mult mai mare a informației pe care o prezintă.”

Acesta a explicat că unul dintre obiective este eliminarea ambiguităților legate de localizare, care afectează frecvent piața.

„Am blocat posibilitatea de a spune ‘Băneasa’ și să fim la ‘Doi Cocoși’, pentru cei care cunosc Bucureștiul. Odată e ceea ce spune agentul, dar telefonul știe exact unde ai fost. Creăm un plus de transparență atât pentru cei care folosesc instrumentul, cât și pentru consumatori. Noi am vrut inițial să dezvoltăm sistemele interne pentru expertiză, apoi ne-am gândit la ce ar fi util pentru piață și de unde putem lua date. Și, în final, nu i-am mai privit pe agenții imobiliari ca pe o concurență, ci ca pe niște parteneri în ecuația de a transparentiza întreaga piață”, a mai spus el.