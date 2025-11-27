Standardul nZEB, esențial pentru viitorul rezidențial. Ansambluri fără gaz și consum minim de energie chiar în inima Bucureștiului

Standardul nZEB, un concept tot mai cunoscut, care se referă la clădirile cu un consum de energie aproape zero. Foto: Getty Images

Piața imobiliară din România traversează în prezent o perioadă cu un echilibru fragil. Digitalizarea accelerată, schimbările în comportamentul cumpărătorilor, modificările legislative, accesul limitat la finanțare și presiunea constantă pe vânzări arată nevoia unor soluții integrate și a unor parteneriate strategice. În acest context, conferința “Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de platforma homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, reunește lideri ai industriei pentru a analiza perspectivele anului 2026 și pentru a identifica direcțiile necesare consolidării încrederii în rândul cumpărătorilor și al profesioniștilor.

Unul dintre subiectele centrale ale dezbaterii a fost standardul nZEB, un concept tot mai cunoscut în România. Bogdan Bălașa, Manager General HILS Development, a explicat importanța proiectării și construirii ansamblurilor rezidențiale cu o eficiență energetică ridicată: „Standardul nZEB, despre care probabil că s-a mai discutat și oamenii sunt din ce în ce mai familiarizați cu el… în engleză s-ar spune nearly zero energy building, sau, tradus, construcții cu consum aproape zero de energie. Este foarte importantă eficiența energetică. Este foarte important să gândești, să proiectezi proiecte rezidențiale astfel încât consumul de energie pentru încălzire, răcire, ventilare, producerea apei calde să fie cât mai minim, iar pierderile cât mai aproape de zero.”

El a subliniat că în proiectul companiei din zona de nord au fost integrate numeroase elemente tehnice pentru a respecta acest standard: „În proiectul din zona de nord am integrat foarte multe caracteristici tehnice care produc acest standard nZEB: pompe de căldură, un ansamblu care elimină complet gazul din infrastructură și am văzut evenimentul nefericit care a fost în ultima lună în București. Este practic un ansamblu complet electric, cu panouri fotovoltaice pentru spațiile comune, încălzire în pardoseală și multe dotări care nu sunt doar la modă, ci absolut necesare.”

Acesta a punctat în cadrul conferinței și schimbările din ultimii ani în ceea ce privește costurile cu utilitățile, care influențează decizia de cumpărare: „Au evoluat prețurile la utilități în ultimii ani în România. Energia electrică, gazul s-au scumpit foarte mult și probabil au contribuit la inflația mare pe care o avem. Oamenii sunt interesați nu doar să cumpere o locuință, ci și de ce urmează: care vor fi costurile de administrare, costurile de întreținere, cât timp vor petrece în trafic între casă și serviciu.”

Potrivit acestuia, criteriul principal rămâne localizarea și accesul la infrastructură: „Infrastructura este, din punctul meu de vedere, în continuare principalul criteriu în achiziția unei locuințe. Noi dezvoltăm drumuri, infrastructură atât în interiorul ansamblului, cât și în exterior. Suntem foarte interesați să achiziționăm terenuri bine conectate la infrastructura publică. Pentru că, dacă creezi un ansamblu într-o zonă care nu este conectată, poți să ai produsul perfect, dar el să nu fie agreat de piață și în timp să devină nesustenabil.”