Piața imobiliară din România, dominată de cerere mare și stocuri mici. Prețurile urcă din nou

Cererea este în continuare foarte mare, mai ales în orașele universitare. Foto: Getty Images

Piața imobiliară din România traversează o perioadă cu un echilibru fragil. Digitalizarea accelerată, schimbările în comportamentul de consum al cumpărătorilor, modificările legislative, accesul limitat la finanțare și presiunea pe vânzări arată că este nevoie de soluții integrate și parteneriate strategice. Conferința “Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare”, organizată de homeZZ și susținută de Antena 3 CNN, a adus împreună lideri ai industriei pentru a discuta despre perspectivele anului 2026 și despre consolidarea încrederii în rândul cumpărătorilor și profesioniștilor.

„Piața imobiliară din România, după cum cred că suntem de acord cu toții, este una foarte dinamică. Este o piață extrem de segmentată și noi suntem împotriva etichetării unor perioade ca fiind cu prețuri sus sau jos. Prețurile sunt clar constituite de răspunsul la ofertă. Cererea este în continuare foarte mare, mai ales în orașele universitare, este imensă. Este o piață extrem de dinamică, care cere din ce în ce mai multă calitate, dar mai ales transparență. Și când zic transparență, mă refer la partea de dezvăluire și la ceea ce ne dorim noi să avem de la legiuitori, noi ca piață a agenților imobiliari din România”, a explicat Toma Filipovici, purtător de cuvânt al APAIR.

Acesta a arătat că, pe segmentul locuințelor noi, acolo unde există stocuri mari sau unde strategia de vânzare nu a fost adaptată corect, anumite ținte nu au fost atinse. „Poate pe segmentul nou, unde sunt stocuri mari și strategia nu a fost făcută în cel mai bun mod sau publicul-țintă nu a fost identificat corect, da, probabil că nu s-au atins target-urile pe care dezvoltatorii și le-au pus”, a spus Filipovici.

În schimb, piața de revânzări rămâne cea mai stabilă. „În piața de revânzări, care este clar cea mai stabilă și cea mai interesantă pentru consumatorii români, lipsa de stocuri duce la niște vânzări foarte rapide și ne putem raporta nu doar la rapiditatea lor, ci și la numărul de vânzări. Piața s-a contractat extrem de puțin, deci n-aș opina asupra acestor așa-zise fluctuații, care de fapt nu există”, a adăugat el, precizând că și datele ANCPI confirmă o contractare minimă.

„Chiar dacă fondul locativ din București este superior altor orașe, nu înseamnă că este tot la vânzare. De asta vă spuneam de aceste stocuri reduse, care duc pe alocuri și la creșteri de prețuri și la prețuri mult mai mari de tranzacționare față de acum chiar și șase luni”, a continuat reprezentantul APAIR.

Totodată, Filipovici a subliniat potențialul orașelor care beneficiază de investiții în infrastructură. „Vedem creșteri foarte interesante pe orașe care au fost atinse sau urmează să fie atinse de această anvergură a infrastructurii. Craiova, Târgu Jiu sunt orașe la care acum câțiva ani nu ne uitam sau poate nu eram conștienți, însă au fost câțiva antreprenori vizionari care s-au uitat și deja dezvoltă într-un mod accelerat acolo”, a spus acesta.