Ivan spune că se vor schimba legi după explozia din Rahova: Nu te joci cu viața oamenilor. Schimbăm regulile după ce avem raportul

"Nu te joci cu viața oamenilor. Schimbăm regulile imediat după ce avem raportul", a spus Ivan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus miercuri că, "după ce vom avea raportul final făcut de procurori şi de ANRE, se vor trage concluziile şi vom vedea care sunt fisurile în legislație și cum le actualizăm". "Trebuie prevăzut clar în lege că, în funcție de gravitate, se poate ajunge obligatoriu la suspendarea licenței", a spus el la Antena 3 CNN.

"Toate aceste companii, inclusiv subcontractorii, practică tarife enorme pentru a veni și a schimba un contor sau a rezolva o avarie. Cu banii aceștia ar trebui să-și facă treaba. Nu poți să subcontractezi până ajunge un Dorel, nu vreau să jignesc pe nimeni, care nu are expertiza necesară pentru a presta un serviciu care costă enorm.

Vorbesc de un principiu general. Astăzi trebuie să punem niște reguli. Începem să le punem și am cerut deja o parte dintre ele: să evităm specula și să impunem garanții când cumperi pe piață – să pierzi banii ca trader dacă nu duci contractul la capăt", a spus el.

El a subliniat că "România trebuie să îşi ia rolul foarte în serios", deoarece este "o ţară UE cu pretenţii".

"România are nevoie să intre într-o etapă în care își ia rolul foarte în serios. Toată lumea trebuie să o facă, mai ales când vorbim despre siguranța oamenilor. Oamenii aceia au murit cu zile. Mâine putem fi noi, copiii noștri sau oricine altcineva.

Acum nu mai suntem într-o situație în care să spunem că România e o țară în tranziție. Suntem o țară UE, cu pretenții. Orice companie care prestează servicii în România, dacă greșește din culpă proprie, trebuie să plătească foarte scump. De acum înainte, tot ce înseamnă legislație nu trebuie să mai permită astfel de erori", a adăugat el.

Ministrul a subliniat că, după raportul procurorilor şi cel de la ANRE, "vom vedea care sunt fisurile în legislaţie şi cum le putem actualiza".

"După ce vom avea raportul final făcut de procurori, de ANRE, se vor trage concluziile. Vom vedea care sunt fisurile în legislație și cum le actualizăm, pentru că în unele cazuri vorbim de legi care au fost ultima dată actualizate în 2012.

Conform legii din România, singura autoritate care are competența să facă acest lucru – care emite autorizații și licențe și le poate verifica – este ANRE, care nu este în subordinea ministerului.

Eu sunt și parlamentar și vreau să fac legi ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Hai să avem reguli clare, să existe condiții bine definite. Orice situație poate fi preîntâmpinată.

Trebuie prevăzut clar în lege că, în funcție de gravitate, se poate ajunge obligatoriu la suspendarea licenței. După ce avem acel raport, vom vedea care sunt fisurile din legislație și ne apucăm imediat să rescriem cadrul legal, pentru ca orice companie de gaze să înțeleagă că România nu e o țară fără stăpân, că există reguli care trebuie respectate și că vor plăti foarte scump dacă nu o fac. Nu te joci cu viața oamenilor. Schimbăm regulile imediat după ce avem raportul", a subliniat el.