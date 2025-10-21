Fost judecător CCR: „Pensia mea este puțin spre 10.000 de euro, nu înţeleg de ce atâta tam-tam. Avem restricţii, hai să fim corecţi”

"Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți", a spus Lăzăroiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Scandalul pensiilor speciale continuă, iar un fost judecător al CCR a făcut declaraţii halucinante despre "tam-tam"-ul pensiilor. "Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți", a spus Petre Lăzăroiu la B1 TV.

Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a luat apărarea magistraţilor, argumentând că şi "orice polițist poate ieși la pensie la 45 de ani, şi el mănâncă pensie timp de 30 de ani. Un magistrat poate nu prinde vârsta de pensionare".

"Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea. Dacă vrem să reparăm ceva, să se facă la lumină, nu pe la spate. Se tot dau exemple de judecători sau procurori care au nu știu ce pensie. Dar astea sunt exemple singulare. Că ies la pensie la 45 de ani. Păi orice polițist poate ieși la pensie la 45 de ani. Și el mănâncă pensie timp de 30 de ani. Un magistrat poate nu prinde vârsta de pensionare", spune Petre Lăzăroiu.

În plus, mai arată fostul judecător CCR, magistrații au mai multe restricţii în timpul activităţii, argumentând că "un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător".

"Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Nu are voie în firme, nu are voie să conducă firme. Nu au voie să deschidă o asociație. Sunt interdicții scrise direct în Constituție. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți", a subliniat el.

A fost scandal în ședința Coaliției, de marți, după ce premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord cu un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților. Bolojan a refuzat propunerea venită din partea PSD și le-a transmis acestora că se va ocupa tot el de un nou proiect de reformă, după respingerea legii la CCR.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris marţi că premierul Ilie Bolojan trebuie să poarte un "dialog real" pentru reforma pensiilor speciale, respinsă de CCR pe formă. "Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii", a scris Grindeanu pe Facebook.

Reacţia vine după ce Ilie Bolojan a respins propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraţilor şi le-a spus partenerilor din Coaliţie că "se va ocupa tot el de un nou proiect". Pe acest subiect a fost scandal marți în Coaliție, de unde PSD s-a ridicat de la masă și a plecat.