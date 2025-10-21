Grindeanu îl ameninţă pe Bolojan, după scandalul din Coaliţie: Dacă pică iar reforma pensiilor magistraţilor, să suporte consecinţele

"Dacă va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele", a spus Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris marţi că premierul Ilie Bolojan trebuie să poarte un "dialog real" pentru reforma pensiilor speciale, respinsă de CCR pe formă. "Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii", a scris Grindeanu pe Facebook. Reacţia vine după ce Ilie Bolojan a respins propunerea PSD de formare a unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraţilor şi le-a spus partenerilor din Coaliţie că "se va ocupa tot el de un nou proiect". Pe acest subiect a fost scandal marți în Coaliție, de unde PSD s-a ridicat de la masă și a plecat.

"Reformele din justiție sunt necesare, trebuie făcute rapid, în deplină transparență și în urma unui dialog real, cu respect față de instituțiile statului.

Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD. Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond.

Pot înțelege dorința lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiției. Dar e dator să înțeleagă că nu o mai poate face de unul singur. Este obligatoriu un dialog real cu toți actorii relevanți în domeniu.

Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii", a transmis Grindeanu pe Facebook.

A fost scandal în ședința Coaliției, de marți, după ce premierul Ilie Bolojan nu ar fi fost de acord cu un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților. Bolojan a refuzat propunerea venită din partea PSD și le-a transmis acestora că se va ocupa tot el de un nou proiect de reformă, după respingerea legii la CCR.

Sorin Grindeanu a adăugat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că legea ar putea fi respinsă şi pe fond, nu doar pe formă, dacă se va proceda la fel.

"Se doreşte aceeaşi abordare şi de aceea am propus altceva: să facem un grup de lucru, să venim cu o nouă propunere în dialog cu toţi actorii din domeniu şi în două‑trei săptămâni să venim cu noua propunere. Unul din reproşurile făcute a fost lipsa de dialog cu actorii implicaţi şi tocmai din perspectiva asta am venit cu această propunere.

I‑am lăsat să se gândească, să "rumege" propunerea care oferă o soluţie pe care o aşteaptă toţi românii: să avem o lege care să treacă şi de fond. A fost respinsă ieri pe formă. Din câte cunosc eu, sunt şi probleme pe fond la lege şi parcă Guvernul nu vrea să accepte această problemă şi vrea să reia aceeaşi formă şi să o ducă iar la respingere.

Am propus şi a fost respins în timpul coaliţiei; au spus că preferă să aibă o nouă asumare", a spus Grindeanu.

El a subliniat că "dacă apucăm legea în aceeaşi formă înseamnă că nu ne dorim să treacă".

"Dacă încercăm să apucăm legea în aceeaşi formă înseamnă că nu ne dorim să treacă această lege şi căutăm vinovaţi în altă parte. Ceea ce şi‑a dorit PSD‑ul astăzi este să venim cu un grup de lucru şi să avem dialog cu instituţiile şi rapid să venim cu un proiect de lege care să treacă pe fond.

Când ai abordări şi vrei să faci a doua oară lucrurile în acelaşi mod — asta îţi doreşti. Soluţionarea stă în dialog. Faptul că noi, Guvernul, am apucat‑o într‑o primă formă pe această cale a dus inclusiv la o grevă în Justiţie. Noi încercăm să deblocăm lucrurile şi să înlăturăm această injustiţie: e anormal să ieşi la pensie la 48 de ani cu salarii de mii de euro. Lucrurile trebuie făcute rapid, dar nu cu forţa. Noi propunem o altă abordare", a adăugat el.