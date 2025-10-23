Ilie Bolojan, despre proiectele eronate din Energie: "Am proiectat la Craiova o centrală de peste 200 megawați, deși nu e nevoie"

sursa foto: Hepta

Premierul a analizat, joi seară, în direct la Antena 3 CNN, situația pieței de energie, concluzionând că ţara noastră a demarat proiecte eronate cum ar fi "proiectarea unei centrale de peste 200 megawați la Craiova, deși nu e nevoie de o asemenea centrală. La licitație nu s-a prezentat nimeni. Nefăcând ce trebuie nu avem producție în bandă".

„Pe partea de energie, am făcut câteva greșeli majore în acești ani. Am făcut eficiență energetică în unele case ale oamenilor, acordând vouchere și programe, dar nu am făcut eficient sistemul energetic național.

Suntem în situația în care în anumite ore, la prânz, avem supraproducție și nu putem să facem stocare, iar seara, când nu avem producție suficientă cumpărăm la prețuri mari. Asta înseamnă să nu ai strategie, să ai patru ministere, fiecare cu programul lui, să nu ai coordonare, în care nu știe unul de altul. Apoi a fost problema de a face lucruri care nu sună bine. Nu le-am făcut", a spus Ilie Bolojan, care a descris şi cum se stabileşte preţul energiei:

"Prețul energiei se stabilește la nivelului prețului maxim din piață, iar prețul maxim datorită certificatelor de carbon și ineficienției în zona de cărbune, e prețul la cărbune, iar cel din eolian și nuclear vinde la prețuri foarte mari.

Am făcut proiecte eronate: am proiectat la Craiova o centrală de peste 200 megawați deși nu e nevoie de o asemenea centrală. La licitație nu s-a prezentat nimeni, din cauza proiectării defectuoase. În tot timpul ăsta, trebuie să finanțăm pierderi de 50 de milioane de euro pe an ale acelei centrale. Nefăcând ce trebuie nu avem producție în bandă.

Ai 2-3 posibilități: să faci legi care sună bine dar care n-au aplicatibilitate practică sau să faci o lege cu aplicatibilitate, astfel încât centralele care sunt în diferite stadii să poată fi terminate, pentru că sunt sentințe judecătorești care te-au obligat să oprești lucrările, dar asta nu sunt ușor de rezolvat.

Zona de energie e strategică și securitatea noastră energetică e vitală. Dacă suntem serioși și tratăm aceste probleme cu seriozitate, ar trebui ca anul viitor la jumătatea anului, ar trebui să vedem două grupuri importanete pe gaz – unul privat și unul al Romgaz – funcționale".

"Să ştiţi că dintre toate societățile din zona de Energie, Romgaz s-au mişcat cel mai bine, pentru că au reuşit să ducă acest proiect împreună cu OMV, Neptun Deep din Marea Neagră. Dar pentru ca acel gaz să nu păţească ceea ce se întâmplă azi în Agricultură, nu ne prelucrăm producţia în România, trebuie să pregătim investiţii care să proceseze acest gaz", a mai afirmat premierul.