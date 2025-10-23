Bolojan: Bolovanul de datorii şi de credite vine peste noi. Indiferent cine va fi la guvernare va avea probleme serioase

"Nu voi fi niciodată de acord să fac înțelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri", a subliniat Bolojan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Premierul României, Ilie Bolojan, a afirmat joi că "Bolovanul de datorii şi de credite vine peste noi". "Indiferent cine va fi la guvernare va avea probleme serioase", a spus el, în direct la Antena 3 CNN. Mai mult, el a subliniat că "dacă suntem, serioși la finalul lui 2026, lucrurile se vor duce într-o direcție bună".

"Poate să fie Bolojan premier sau nu, nu e o problemă. Toți suntem trecători. Dar trebuie să dăm răspuns la problemele acestea pe care le are România. De aceste probleme nu putem fugi, să ne înțelegem foarte bine. Ca să ataci aceste proleme trebuie să ai forța și curajul să faci asta, iar cei care vor să le atace n-au decât să vină și să preia guvernarea, pentru că aceste probleme rămân. Dacă nu înțelegem că nu mai merge cum a mers, ca în loc să căutăm soluții, aceste lucruri nu pot fi corectate fără costuri. Înseamnă să deranjezi clientela politică, nu va mai merge cum a mers", a spus el.

"Noi, lumea politică, trebuie să înțelegem că nu mai merge cum a mers. Nu ține de un premier sau altul. Când nu mai ești pe această poziție e o ușurare. Va fi o ușurare, când, dacă suntem serioși, la finalul lui 2026, lucrurile se vor duce într-o direcție bună. Dar dacă nu suntem serioși bolovanul ăsta de credite și datorii vine peste noi indiferent cine va fi la guvernare. Dacă era totul perfect era înghesuială acum patru luni. Eu nu am o problemă să ies prost, dar să nu ies prost degeaba. Eu nu jignesc pe nimeni, nu creez tensiuni pe gratis, dar acolo unde sub absolut convins că fără niște măsuri nu se poate nu am cum să cedez, de paliative ne-am săturat.

Nu voi fi niciodată de acord să fac înțelegeri pe sprânceană pentru privilegii sau pentru alte lucruri", a subliniat Bolojan.

Premierul a făcut joi primele declaraţii după ce CCR a respins reforma pensiilor speciale. Bolojan a făcut un atac dur la adresa lui Grindeanu, spunând că "eu pot să plec mâine. PSD să depună moțiune și să facă guvern cu AUR".