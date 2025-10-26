Ilie Bolojan invită, din nou, PSD să-l dea jos: "Pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă. 2026 riscă să fie compromis".

Ilie Bolojan îi transmite lui Sorin Grindeanu să depună moțiune de cenzură dacă nu-i convine actualul guvern. Sursa foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a răspuns, duminică, ultimelor mișcări ale PSD cu o nouă invitație adresată acestul partid, de a-și susține propriile soluții în ceea ce privește reformarea aparatului administrativ și legea pensiilor magistraților.

"Dacă au soluții, să vină să le propună. Dacă nu le convine guvernul, să inițieze moțiuni de cenzură și guvernul pleacă", a spus prim-ministrul, la Digi24.

El a avertizat că până la finalul anului trebuie adoptat bugetul de stat, iar înaintea acestuia trebuie adoptată, în luna noiembrie, legislația care corectează dimensiunile aparatului administrativ.

"Orice tergiversare a reformei din administrația locală și centrală face ca 2026 sa fie compromis bugetar, pentru că nu mai poți sa te încadrezi în țintele de deficit", a explicat Bolojan.

Ilie Bolojan: Plătim dobânzi de parcă am fi îndatorați la 100% din PIB

"Această coaliție s-a format acum patru luni pe fondul unor probleme foarte serioase pe care le avea România: criza bugetară, o economie care trebuie pusă pe temelii mult mai sănătoase și criza de neîncredere generată de nedreptățile pe care oamenii le resimțeau.

Datorită creditelor pe care contractate la dobânzi foarte mari, am ajuns să avem - anul acesta și anul viitor - plăți doar pentru dobânzi de 55 de miliarde, adică 11 miliarde de euro.

Din deficitul bugetar, cheltuielile cu dobânzile au ajuns la 3%.

Pentru că nu am avut grijă de bani, deși avem datorii din PIB de aproximativ 55 – 60% din PIB, plătim niște dobânzi ca și cum am avea grad de îndatorare de peste 100%.

Care sunt soluțiile: o colectare mai bună a veniturilor, o reducere de cheltuieli.

Am respectat toate partidele. Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții, ci să fac ceea ce trebuie.

Ilie Bolojan, mesaj pentru PSD: Dacă nu le convine guvernul, să inițieze moțiuni de cenzură

Dacă nu le convine guvernul, pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă.

Acest dialog pe care-l vedem dă senzația de instabilitate, de neseriozitate. Oamenii se așteaptă să rezolvăm problemele

Eu nu potențez conflictele", a afirmat Bolojan.

El a fost întrebat despre perspectiva unei alianțe și a unui ipotetic guvern PSD - AUR.

"Nu pot sa fac aceste estimări. Am spus că dacă cineva s-a răzgândit, poate depune moțiune de cenzură, sa facă majoritate. Există, astăzi, o astfel de ipoteză, dar decide fiecare partid. Nu ajuta să fii la putere și să încerci să fii și în opoziție", a răspuns Bolojan.

Vineri, aflat într-o vizită în teritoriu, Grindeanu a exclus o alianță a PSD cu AUR.

Serie de replici Grindeanu - Bolojan, după respingerea legii pensiilor magistraților la CCR

Aceste noi declarații ale șefului guvernului se înscriu în seria recentă de replici cu Sorin Grindeanu, după ce acesta din urmă a afirmat că "premierul pleacă" dacă repetă greșelile procedurale care au furnizat CCR pretextul de a respinge legea pensiilor magistraților.

La scurt timp, prim-ministrul liberal i-a indicat liderului social-democrat să facă alianță cu AUR și să depună moțiune de cenzură, dacă vrea să schimbe guvernul și, eventual, coaliția.

"Meciul" a continuat cu mișcarea de vineri a liderului PSD care, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, dar în afara coaliției, a inițiat o întâlnire cu șefa CSM, cu președinta Curții Supreme și cu procurorul general, subiectul fiind legea pensiilor magistraților.