Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: Exclud total o alianță PSD-AUR. Nu ne dorim să ieșim din această Coaliție

Grindeanu îi transmite lui Bolojan că nu face alianță cu AUR. Sursă colaj foto: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că partidul său nu a discutat despre o eventuală alianță cu AUR.

Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a indicat, miercuri, că PSD se poate alia cu AUR și poate depune o moțiune de cenzură, dacă vrea să dea jos actualul guvern.

Bolojan, la rândul său, a reacționat astfel după ce Grindeanu a spus în aceeași zi, cu câteva ore mai devreme, că prim-ministrul "pleacă acasă", dacă repetă erorile de formă care au dus la respingerea legii pensiilor magistraților la CCR.

Vineri, liderul PSD s-a aflat în județul Olt și a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă poate garanta că nu va legitima extremismul politic printr-o alianță a PSD cu AUR.

Grindeanu: Ca să facem coaliție cu AUR trebuie să ieșim din cea actuală și nu ne dorim

"Noi am hotărât să intrăm în alianță cu PNL, USR, UDMR şi minorități. Nu doar 100 de oameni din Comitetul Politic Național, ci am făcut un vot extins în partid.

Aproape 5.000 de oameni au votat pentru intrarea în această coaliție. Eu nu am cunoștință de vreo coaliție de care vorbiți dumneavoastră, PSD - AUR. Nici nu am discutat așa ceva", a răspuns Grindeanu.

"Ca să fim într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieșim din coaliția actuală, ceea ce nu ne dorim. Nu e o chestiune pe care vreau să o comentez, fiindcă n-am de ce.

PSD-ul, în momentul în care a decis să intre în această coaliție, înțelege să fie partener serios, să aducă plusvaloare prin politicile publice propuse acestei coaliții şi acestei guvernări. N-avem alte gânduri în acest moment. Exclud total", a adăugat el.

Potrivit realității parlamentare din actuala legislatură, PSD și AUR au, împreună, suficiente mandate pentru a controla majoritatea în forul legislativ, dacă actuala coaliție se destramă.

Grindeanu:Eu încerc să deblochez lucrurile

Sorin Grindeanu, a vorbit, vineri, și despre întâlnirea pe care a avut-o în cursul zilei cu reprezentanți ai instituțiilor din Justiție.

"În această dimineață, eu, ca președinte al Camerei Deputaților, am avut o întâlnire la Parlament cu președinta Înaltei Curți, doamna Lia Savonea, președinta CSM, doamna Elena Costache, şi cu procurorul general al României (Alex Florența).

Eu să încerc să deblochez lucrurile şi să dăm drumul la un dialog, fiindcă în acest moment, sistemul de justiție din România e în grevă. Și știți aceste lucruri. Asta a fost dorința mea. Eu cred că s-au făcut paşi.

Pe unii dintre liderii coaliției i-am informat despre ceea ce am discutat.

În această după-masă o să-i informez şi pe restul, astfel încât luni să putem să facem pași înainte să deblocăm situația.

Este absolut normal să ținem cont şi de ce spune sistemul de justiție, dar să ținem cont şi de ceea ce vrea societatea acest moment. Şi societatea îşi dorește să existe o reglementare mai bună în acest domeniu", a precizat Sorin Grindeanu.

Grindeanu insistă cu "grupul de lucru"

"Dacă fiecare rămâne pe pozițiile acestea antagonice, nu o să rezolvăm lucrurile. O să treacă 28 noiembrie, nu o să îndeplinim acea bornă, o să pierdem peste 200 de milioane de euro (din PNRR, n.r.), o să rămânem cu o lege injustă de pensii pe acest domeniu şi rămâne în urmă doar un orgoliu care nu rezolvă nimic.

Şi asta a fost dorința mea şi a noastră: să aducem pe toată lumea la masă, la dialog, să încercăm să găsim o soluție care să fie acceptabilă de societate, de clasă politică şi de acest sistem de justiție din România.

Fiindcă altfel vom continua într-un blocaj, instantele vor fi în grevă, toată lumea pierde.

De luni, dacă va fi toată lumea de acord, va începe să lucreze acest grup, care sper să ajungă rapid la un punct de vedere comun şi pe care să-l materializeze într-o lege pe care să o aprobăm rapid în Parlament, astfel încât până în 28 noiembrie să avem o lege promulgat", a concluzionat președintele interimar al PSD.

Premierul Bolojan a respins, săptămâna aceasta, la reuniunea liderilor coaliției, inițiativa PSD, de formare unui grup de lucru privind legea pensiilor magistraților.