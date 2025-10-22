Grindeanu: Dacă Bolojan face a doua oară aceeași greșeală cu legea pensiilor magistraților, va trebui să plece acasă

Publicat la 15:23 22 Oct 2025

Sorin Grindeanu, președinte interimar al Partidului Social Democrat. Sursa foto: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat, miercuri, că premierul Ilie Bolojan "va trebui să plece acasă", în cazul în care va recurge la aceeași procedură în cazul pensiilor magistraților, care a fost respinsă, luni, de CCR, pe motiv de neconstituționalitate la nivel de formă.

Grindeanu a răspuns astfel după ce a fost întrebat care sunt riscurile pe care şi le asumă premierul dacă nu are dialog cu toţi cei implicați în cazul pensiilor magistraților.

"Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă", a spus liderul PSD.

El a subliniat că respins de Curtea Constituțională a fost inițiat de premier.

Grindeanu: Toată lumea știa că s-a cerut aviz de la CSM. Unii au considerat că au așteptat destul 10 zile

"Este verificabil. Acest proiect a venit de la premier, lucrat la cabinetul prim-ministrului. Puteți să-l întrebați şi cu cine a lucrat. Şi acest proiect a fost primit de Ministerul Justiției şi de Ministerul Muncii.

Pe un proiect lucrat pe articole şi pe tot de către prim-ministru împreună cu o echipă. (...) Evident că toată lumea era conștientă ca s-a cerut avizul (CSM - n.r.) în 22 august. Unii au considerat că s-a așteptat destul 10 zile, şi-au asumat acest lucru.

Iată că a venit Curtea şi a spus că trebuie să aștepți 30 de zile", a explicat Grindeanu.

Luni, Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților.

Instanța constituțională a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu faptul că Executivul nu a așteptat să curgă întregul termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituție.