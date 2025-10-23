Grindeanu îl avertizează pe Bolojan: Dacă legea pensiilor magistraților nu e aprobată până la 28 noiembrie, pierdem 200 de mil. euro

Grindeanu îl avertizează pe Bolojan legat de noua lege a pensiilor speciale. Foto: Agerpres

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Galați, că a propus în coaliția de guvernare constituirea rapidă a unui grup de lucru format din reprezentanți ai principalelor partide și ai sistemului judiciar, pentru elaborarea unei noi legi privind pensiile magistraților. „Dacă până pe 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro”, avertizează social-democratul.

„Eu cred că țara își dorește cât mai repede ca aceste aberații, aceste inechități să fie înlăturate. Românii nu vor să vadă că sunt unii care ies la pensie la 48-49 de ani, cu pensii de 6, 7, 8, 9 mii de euro. Românii vor să vadă că există echitate. Românii vor să vadă că noi, oamenii politici, facem lucruri ca atunci când există derapaje și excese, cum sunt acestea, să le îndreptăm rapid. Eu am propus în coaliție, cred că marți a fost coaliția, având în vedere eșecul cu primul demers, eșecul Guvernului, am propus să constituim rapid, dar rapid, un grup de lucru, care în termen de câteva zile să vină cu un proiect. Un grup de lucru format de la PSD din foști miniștri sau actuali miniștri ai Justiției, la fel, de la PNL, de la USR, dar în dialog inclusiv cu această putere în stat reprezentată de justiție. Fiindcă dacă o apuci și a doua oară pe același drum în forță, riști să ai un eșec și a doua oară. Și asta a fost propunerea. N-am avut parte de foarte multă aprobare din partea domnului prim-ministru, dar eu vă spun că e singura cale prin care putem merge mai departe”, a declarat Grindeanu, potrivit Agerpres.

Sorin Grindeanu a afirmat că scopul acestei inițiative este adoptarea unei legi 'corecte și echitabile' până la 28 noiembrie, termen limită după care România riscă să piardă peste 200 de milioane de euro.

„Să știți că există un termen, dacă până pe 28 noiembrie nu avem o lege aprobată, pierdem peste 200 de milioane de euro. Eu vă spun că cea mai rapidă formă e cea pe care am propus-o eu, în coaliție. Dacă stăm după Guvern - Guvernul e obligat să stea după motivarea CCR-ului, Guvernul e obligat să facă anumite lucruri - s-ar putea să ieșim din termen. Așa că trebuie să se decidă. (...) Decizia nu este doar la domnul premier, să știți că eu cred că toți trebuie să vedem ce ne dorim într-un final de la această coaliție. Dorim să facem legi bune, dorim să facem reforme, dorim să îndreptăm anumite excese, cum e aceasta, sau dorim să facem lucruri prin care să contribuim la construcția unei imagini, doar. Dacă vrem ca totul să se transforme într-o fugă după imagine, cine face, ce face și cine își asumă, riscăm că acest concurs prost se ducă la un eșec. De aceea eu am propus - nu vreau paternitate la nimic, nu-mi doresc acest lucru, nu mă interesează așa ceva, mă interesează să avem cât mai repede un proiect, pe care să-l supunem la vot în Parlament sau iarăși prin asumarea răspunderii”, a afirmat Grindeanu.

El a subliniat că, în acest moment, există o lipsă de dialog între Guvern, Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, care ar putea afecta procesul de elaborare a noii legi.

„Eu cred că, în acest moment, există o lipsă de dialog între Guvern și Înalta Curte, CSM. Am văzut reacțiile celor de la Înalta Curte, de la CSM, poate chiar și de la Pachetul General și asta nu-i de bun augur în perspectiva unei noi legi. De aceea am venit cu această propunere. De aceea mi-am dorit să vin cu o soluție ca să facem cât mai repede această lege pe care să o aprobăm”, a completat Grindeanu.