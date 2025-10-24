Grindeanu i-a chemat pe șefii din Justiție la negocieri pe legea pensiilor speciale, fără Bolojan

Social-democrații nu au fost de acord cu mai multe măsuri luate de Ilie Bolojan și l-au criticat public pe premier. Foto: Agerpres

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, că i-a invitat de dimineață, la Parlament, pe reprezentanții din Justiție la negocieri pe legea pensiilor speciale. Liderul social-democrat nu l-a invitat însă și pe premierul Ilie Bolojan, cel care a fost în ultimele zile ținta atacurilor PSD, fiind acuzat de eșecul de la CCR.

Sorin Grindeanu a precizat că discuțiile au vizat elaborarea unui nou proiect de lege privind pensiile speciale, care să respecte decizia Curții Constituționale.

„Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție.

Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională.

Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența.

De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu.

Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile.

Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție.

Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina de facebook.

Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce, în urmă cu două zile, liderul PSD spunea că în cazul în care premierul Ilie Bolojan va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără a avea un dialog cu actorii din domeniu şi fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, „va trebui să plece acasă”.

Bolojan: PSD să facă majoritate cu AUR

De altfel, în ultimele zile, premierul a fost ținta atacurilor PSD, care îl învinovățesc pentru eșecul de la CCR pe reforma pensiilor speciale.

Sorin Grindeanu l-a acuzat că nu a ținut cont de unele observații venite din partea Ministerului Justiției privind legea pensiilor magistraților, respinsă de CCR.

Totodată, acesta l-a mai avertizat pe premier că trebuie să suporte consecințele în cazul unui nou eșec pe reforma pensiilor magistraților.

Joi seara, la Antena 3 CNN, prim-ministrul a afirmat că au fost două ședințe de guvern în care le-a cerut miniștrilor să vină cu propuneri și nimeni nu a zis nimic.

„Au fost discuții, dar nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul, de asta nu putem ține cont, e inacceptabil.

Am avut două ședințe de guvern în care s-a discutat acest proiect. Inițial, când l-am depus la Parlament și apoi când am analizat propunerile venite din Parlament. La fiecare proiect de hotărâre eu întreb dacă mai sunt observații, propuneri, și nimeni nimic. Cu toți miniștrii la masă nu a fost niciun fel de problemă.

Cu toți miniștrii la masă, cu toată lumea, nu a fost niciun fel de problemă, există procese verbale. Credeți-mă că pot să discut orice fel de lucruri dar sunt niște probleme pe care nu le putem nega: deficitul foarte mare, această criză de încredere, uitați-vă unde am ajuns”, a declarat Bolojan, întrebat cum răspunde acuzațiilor liderului interimar al PSD.

Premierul a continuat cu un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care l-a invitat să facă majoritate cu AUR dacă nu este mulțumit de actualul Guvern.

„Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă.



Dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă în Coaliție.

Atunci când un creditor se uită la o țară se uită la stabilitatea guvernării, pe care o percepe prin declarațiile celor de la guvernare.

Când vezi declarații de o anumită factură oamenii își un problema că e un guvern instabil. Între 30% și 40% din punctajul pe care îl primește o țară e dat de stabilitatea guvernării.

Orice gen de declarații din acestea tari dintr-o zonă care presupune responsabilitate are niște consecințe economice. E un cost pentru țară pentru că nu poți să scazi dobânzile”, a declarat Ilie Bolojan.