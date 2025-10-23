Bolojan răspunde atacurilor PSD pe legea pensiilor magistraților: Am întrebat în Guvern dacă sunt obiecții. Nimeni nimic

Social-democrații nu au fost de acord cu mai multe măsuri luate de Ilie Bolojan și l-au criticat public pe premier. Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan răspunde atacurilor venite din partea colegului de Coaliție Sorin Grindeanu, după ce social-democratul l-a acuzat că nu a ținut cont de unele observații venite din partea Ministerului Justiției privind legea pensiilor magistraților, respinsă de CCR. Joi seara, la Antena 3 CNN, prim-ministrul a afirmat că au fost două ședințe de guvern în care le-a cerut miniștrilor să vină cu propuneri și nimeni nu a zis nimic.

„Au fost discuții, dar nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul, de asta nu putem ține cont, e inacceptabil.

Am avut două ședințe de guvern în care s-a discutat acest proiect. Inițial, când l-am depus la Parlament și apoi când am analizat propunerile venite din Parlament. La fiecare proiect de hotărâre eu întreb dacă mai sunt observații, propuneri, și nimeni nimic. Cu toți miniștrii la masă nu a fost niciun fel de problemă.

Cu toți miniștrii la masă, cu toată lumea, nu a fost niciun fel de problemă, există procese verbale. Credeți-mă că pot să discut orice fel de lucruri dar sunt niște probleme pe care nu le putem nega: deficitul foarte mare, această criză de încredere, uitați-vă unde am ajuns”, a declarat Bolojan, întrebat cum răspunde acuzațiilor liderului interimar al PSD.

Premierul a continuat cu un atac dur la adresa lui Sorin Grindeanu, pe care l-a invitat să facă majoritate cu AUR dacă nu este mulțumit de actualul Guvern.

„Sigur, în condițiile în care orice partid consideră ca Guvernul nu își face datoria are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece. Nu e o problemă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a spus, totodată, că poate părăsi funcția de prim-ministru mâine, „dar să mi se spună care sunt soluțiile geniale care corectează aceste lucruri și nu deranjează pe nimeni”.

Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Dolj, că Ilie Boloja se lasă condus de „orgoliu” și a pus sub semnul îndoielii afirmațiile prim-ministrului potrivit cărora își dorește să corecteze aceste nedreptăți sociale odată cu legea pensiilor magistraților.

„Dar dacă vrei să îndrepţi aceste lucruri, asta se face şi ascultând sistemul şi vorbind cu ministrul Justiţiei care a trimis către Guvern observaţii de care nu s-a ţinut cont, pentru că trebuie să lucrăm la statuia unora şi altora mai degrabă decât a rezolva aceste probleme”, a spus liderul social-democraților.