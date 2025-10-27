Sorin Grindeanu, despre înghețarea salariul minim: „Au intervenit câteva modificări”

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut (2.574 de lei net). Foto: Hepta

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre înghețarea salariului minim, precizând că au intervenit „câteva modificări”. Liderul social-democraților a spus că a cerut un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor privind impactul pe care l-ar avea asupra bugetului îngheţarea salariului minim și care ar fi efectul unui eventual infringement. Aceste date vor fi prezentate prim-ministrului, iar apoi se va lua o decizie, a mai precizat Sorin Grindeanu, relatează Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă, aşa cum a declarat premierul, partidele din coaliţie au ajuns la un acord ca salariul minim să fie îngheţat de la 1 ianuarie.



„Am avut discuţie în coaliţie în urmă cu două săptămâni şi de principiu toată lumea a fost de acord. Între timp, inclusiv azi-dimineaţă, am avut o discuţie cu premierul Bolojan, au intervenit câteva modificări.

Doamna comisar Roxana Mânzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu facem această majorare. Ştiu că peste două zile e acel Consiliu Tripartit, miercuri, dacă nu mă înşel.

Am cerut - şi prim-ministrul a fost de acord, i-am spus azi-dimineaţă - că mi-aş dori totuşi să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, dacă există un asemenea impact, şi care ar fi efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul unui infringement. Şi lucrurile acestea vor fi prezentate de prim-ministru”, a spus preşedintele interimar al PSD la Palatul Parlamentului.

Sindicatele cer Guvernului Bolojan să majoreze salariul minim, amenințând cu proteste în caz contrar. De altfel, miercuri, când premierul Ilie Bolojan urmează să se întâlnească cu sindicatele și patronatele pentru a tranșa acest subiect spinos, reprezentanții sindicali au anunțat că vor ieși în stradă.

În prezent, salariul minim este de 4.050 de lei brut (2.574 de lei net). Aproximativ 1,8 milioane de români încasează, în prezent, salariul minim pe economie, cel mai mulți în sectorul privat. Este şi motivul pentru care mediul de afaceri nu susţine creşterea, mai ales dacă s-ar elimina şi scutirea de taxe şi impozite pentru 300 de lei.