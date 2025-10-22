Salariul minim acoperă doar 45% din costul unui trai decent. De câți bani are nevoie, în fiecare lună, o familie cu doi copii

Măsurile de austeritate vor lovi bugetul fiecărei familii din România. Foto: Getty Images

Traiul decent e tot mai greu de atins în România. O familie cu doi copii are nevoie de peste 11.000 de lei lunar pentru a-și acoperi cheltuielile de bază, o misiune imposibilă pentru cei care câștigă salariul minim. Chiar dacă ambii părinți lucrează, nu reușesc să acopere nici măcar jumătate din cât ar avea nevoie. În doar un an, costul traiului decent a crescut cu peste 900 de lei. Economiștii avertizează: fără reducerea taxelor și sprijin social real, tot mai mulți români vor ajunge la limita sărăciei.

11.370 de lei este suma de care are nevoie, în 2025, o familie cu doi copii pentru un trai decent, însă în satele din România există familii care trăiesc cu doar o zecime din această sumă.

Este cazul unei familii din comuna Știubieni, județul Botoșani care are doar 1.000 de lei pe lună, plus pensia bunicii care însă se duce în mare parte pe medicamente. Florentina încearcă însă să facă tot posibilul să nu le lipsească nimic copiilor.



„Cum dă Dumnezeu așa ne descurcăm. Mai avem găini, avem purcei..trebuie să îl tăiem acum, să îl băgăm la frigider, să aibă mâncare la copii”, spune bunica copiilor.

Discuție reporter - mamă

„Reporter Antena 3 CNN: Ai avut vreodată atâția bani pe mână?

Florentina Lungu: Nu. Dacă aș avea m-aș duce să cumpăr mai mult mâncare copiilor.”

Salariul minim acoperă 45% din cheltuielile de bază

Cheltuielile unei familii au crescut într-un singur an cu mai bine de 900 de lei și au făcut ca traiul decent să fie greu de atins. Cei mai mulți bani se duc pe rate sau chirie, peste 3.000 de lei, dar și pe mâncare, undeva la 2.300 de lei pe lună. În plus, sunt și cheltuieli cu educația, sănătatea dar și un fond de economii.

Dacă ambii părinți câștigă minimul pe economie, atunci salariile lor reușesc să acopere doar 45% din cheltuieli. La limită sunt cei care au parte de un venit mediu de 5.500 de lei de persoană.



„Avem mai mult de jumătate din populație care trăiește cu mai puțin de 2.500 de lei pe lună, iar asta înseamnă aproape jumătate din venitul necesar unui trai decent. Altfel spus, românii s-au întors la specificul anilor '90, atunci când majoritatea populației trăia în sărăcie.



Soluția este să reduci taxele pe salariul minim și să crești valoarea instrumentelor asociate – de la tichetele de masă la deducerile pentru familiile cu copii, doar în acest fel vom putem ajuta populația să aibă curajul de a-și întemeia și a susține o familie în țara noastră”, a spus economistul Adrian Negrescu.





Nici pentru familiile fără copii situația nu este mai ușoară. Au nevoie de cel puțin 7.000 de lei pe lună pentru a duce un trai decent, în timp ce persoanele singure ar avea nevoie de peste 4.000 de lei. Sume care sunt greu de atins în special de cei vârstnici, având în vedere că pensia medie este de 2.700 de lei.



„Toate s-au scumpit. Mai multe...și detergenții și tot ce avem nevoie. Și dările trebuie să le plătim...Foarte greu mă descurc că e pensia mică”, spune o femeie.