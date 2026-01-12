Doi tineri români s-au aruncat de pe un bloc din Spania pentru că familiile nu erau de acord cu relația lor

Când au forţat intrarea în şantier, sistemul de alarmă s-ar fi declanşat şi astfel foarte curând la faţa locului au sosit mai multe echipaje de poliţie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 20 de ani şi iubita sa, tot româncă, în vârstă de 13 ani s-au aruncat în gol de la etajul 9 al unei clădiri în construcţie din localitatea Logroño, Spania.

Deși ancheta este în desfășurare, Poliția Națională spaniolă a exclus de la bun început orice semne de violență și consideră că decesele au fost intenționate şi că cei doi ar fi sărit de la etajul 9 al unei clădiri în construcţie, relatează presa spaniolă.

Cei doi îndrăgostiţi în vârstă de 20 şi 13 ani au plecat de la locuinţa fetei din orașul Villamediana de Iregua şi s-au oprit la un bar în localitatea învecinată Lardero unde ar fi petrecut mai mult timp. Apoi au mers într-un cartier de blocuri aflate în construcție, iar tânărul român aflat la volanul maşinii sale a rupt gardurile şantierului şi s-a oprit printre materialele de construcţie.

Cei doi au lăsat vehicululul cu ușile deschise, farurile aprinse și motorul pornit, apoi au alergat pe scări până spre etajul nouă al clădirii, de unde s-au aruncat în gol.

Din primele cercetări, se pare că familia fetei nu era de acord cu relaţia fiicei lor de 13 ani cu tânărul de 20 şi că acesta ar fi motivul gestului extrem al celor doi îndrăgostiţi.

În plus familia minorei ar fi reclamat dispariţia acesteia cu câteva ore înainte.

Când au forţat porţile şantierului, sistemul de alarmă s-ar fi declanşat şi astfel foarte curând la faţa locului au sosit mai multe echipaje de poliţie şi ambulanţe.

Din păcate medicii nu au mai putut face nimic ca să le salveze viaţa celor doi şi au constatat decesul acestora. Anchetatorii au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere care ar fi imortalizat dinamica întregii întâmplări şi care se pare că au confirmat pista sinuciderii.