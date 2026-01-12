Ce obligaţii au tinerii români care au terminat stagiul militar voluntar şi au plecat din ţară, în caz de război

Tinerii români cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care termină stagiul militar voluntar şi au plecat din ţară, au obligaţia să revină în România în cel mult 15 zile, în cazul în care ar izbucni un război. Legea a fost promulgată de preşedintele Nicuşor Dan.

Aşadar, românii care efectuează stagiul militar voluntar intră în rezerva operaţională a statului, deci pot fi convocaţi în 2 săptămâni, chiar dacă se află în străinătate, în cazul decretării stării de urgenţă sau de asediu.

Stagiul militar voluntar durează 4 luni, perioadă în care tinerii beneficiază de cazare gratuită, echipament militar asigurat, asistenţă medicală, dar şi de o soldă. La finalizarea stagiului, primesc şi echivalentul a 3 salarii medii pe economie şi rămân în rezerva MApN.

Pe timp de pace, cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naţionale participarea, pe bază de voluntariat, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni, în calitate de soldat/gradat voluntar în termen.

Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă ori care au avut calitatea de poliţist sau poliţist de penitenciare, sunt luaţi în evidenţă ca rezervişti.