Ce țări din Uniunea Europeană au încă moneda națională. 350 de milioane de europeni din 21 de state folosesc euro

În jur de 350 de milioane de europeni din 21 de state ale Uniunii Europene folosesc moneda euro. Cel mai recent, de la 1 ianuarie 2026, în acest club a intrat și Bulgaria, care a renunțat la moneda sa națională, leva. Alte șase state membre UE nu sunt în zona euro, între ele și România.

Moneda euro a fost folosită pentru prima dată la data de 1 ianuarie 1999, ca monedă „invizibilă”, folosită la tranzacții electronice și în contabilitate în 11 state membre UE.

Abia trei ani mai târziu, la data de 1 ianuarie 2002 au intrat în circulație efectiv bacnotele și monedele euro, devenind a doua cea mai importantă valută de rezervă din lume

Bulgaria a aderat la zona euro pe 1 ianuarie, renunțând la moneda sa națională, leva.

În 2026, 21 de țări din Uniunea Europeană folosesc moneda euro, ceea ce înseamnă o populație de aproximativ 350 de milioane de oameni, potrivit visualcapitalist.com.

Țările care folosesc euro

Austria ( 1999); Belgia ( 1999); Finlanda ( 1999); Germania ( 1999); Franța ( 1999); Irlanda ( 1999); Italia ( 1999); Luxemburg ( 1999); Spania ( 1999); Țările de Jos ( 1999); Portugalia ( 1999); Grecia (2001); Slovenia ( 2007); Malta ( 2008); Cipru ( 2008); Slovacia ( 2009); Estonia ( 2011); Letonia ( 2014); Lituania ( 2015); Croația ( 2023); Bulgaria (2026);

Cele șase state care nu folosesc moneda euro sunt:

Danemarca (coroana daneză); Suedia (coroana suedeză); Polonia (zlotul polonez); Ungaria (forintul maghiar); România (leul); Cehia (coroana cehă);

Inițial, în 1999, 11 țări au adoptat euro, printre care Germania, Spania și Austria. Ulterior, în 2001, Grecia a adoptat moneda, iar alte țări precum Slovenia și Malta au trecut la euro în decursul deceniului următor.

Deși Bulgaria este cea mai recentă țară care a intrat în zona euro, decizia nu a fost lipsită de controverse. Susținătorii consideră că această mișcare ar putea stimula comerțul și integrarea economică, în special în contextul tensiunilor geopolitice generate de războiul dintre Rusia și Ucraina.

Oponenții se tem însă că euro ar putea duce la creșterea inflației. Deși dovezile istorice arată că adoptarea euro nu a cauzat inflație susținută în timp, opinia publică din Bulgaria rămâne aproximativ împărțită.

Dintre țările europene care folosesc propria monedă, inclusiv și cele care nu fac parte din UE, Rusia este cea mai mare ca populație, cu 146 de milioane de locuitori. Alte state post-sovietice din această categorie includ Belarus și Ucraina.

Trei dintre cele 15 țări post-sovietice au adoptat euro după dizolvarea URSS în 1991: Estonia, Letonia și Lituania, care au trecut la euro între 2011 și 2015.