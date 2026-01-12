Anunțul privind anchetarea șefului Fed are efecte în toată lumea. A zguduit bursele, dolarul a scăzut, aurul a atins un nivel record. FOTO: Hepta

Dolarul s-a depreciat puternic, bursele au deschis în scădere, iar aurul a urcat la un nou maxim istoric, după anunțul privind anchetarea penală a președintelui Rezervei Federale a SUA (Fed), Jerome Powell. „Nu e un început economic bun pentru 2026”, a descris situația profesorul Costas Milas, de la Universitatea din Liverpool, scrie The Guardian.

Dolarul continuă să slăbească

În timpul tranzacțiilor de dimineață din Europa, dolarul a continuat să piardă teren, fiind în scădere cu 0,35% față de alte valute importante.

Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, afirmă că ancheta penală privind președintele Fed, Jerome Powell, „a tulburat piețele” și a ridicat întrebări despre ce se va întâmpla cu Fed după retragerea lui Powell în mai, scrie The Guardian.

„Există teama că Trump se amestecă prea mult în politici care ar trebui stabilite independent. Fed își bazează deciziile de politică monetară pe diverse date, iar un scop cheie este de a ține inflația sub control. Trump vrea să reducă costurile de împrumut, astfel încât consumatorii și întreprinderile să cheltuiască mai mulți bani și să propulseze economia. Cu toate acestea, ceea ce îngrijorează acum piețele din cauza intervenției implicite a lui Trump este faptul că pierderea independenței Fed ar putea duce la scăparea de sub control a inflației.”, a adăugat Mould.

Aurul a atins un nivel record

Cotația aurului a atins luni dimineață un record de 4.600,33 dolari uncia, înainte ca avansul să încetinească treptat. Pe piețele europene, metalul prețios se tranzacționa cu aproximativ 1,5% mai sus, în jurul nivelului de 4.578 dolari uncia, potrivit DPA, citată de Agerpres.

După un 2025 exploziv, cu un avans anual de 65%, cea mai mare creștere de după 1979, aurul își continuă trendul ascendent și în 2026, cu o creștere de aproximativ 6% de la începutul anului.

În paralel, argintul s-a apreciat cu circa 4,5%, până la 83,45 dolari uncia, apropiindu-se de recordul atins în 2025. Creșterea metalelor prețioase vine într-un context în care investitorii caută protecție în perioade de incertitudine politică, iar argintul beneficiază și de cererea industrială, fiind folosit pe scară largă în AI, robotică și tehnologii energetice.

La Londra, indicele FTSE 100 a scăzut cu 18 puncte

Piețele de acțiuni din Europa au început săptămâna pe minus, investitorii evaluând riscul politic și implicațiile pentru politica monetară americană.

La Londra, indicele FTSE 100 a scăzut cu 18 puncte (aproape 0,2%), până la 10.106 puncte, după ce încheiase săptămâna trecută la un nou maxim de închidere. În Paris, CAC 40 a coborât cu 0,2%, iar DAX, la Frankfurt, a rămas aproape neschimbat.

„Piețele globale au deschis în scădere în această dimineață, indicele FTSE 100 fiind în scădere, alături de piețele europene mai slabe și contractele futures americane care indică o deschidere moderată a Wall Street mai târziu astăzi, pe măsură ce investitorii se confruntă cu noi turbulențe politice și creșterea riscului geopolitic”, a explicat Matt Britzman, analist senior pe acțiuni la Hargreaves Lansdown.

El a adăugat că „sentimentele au fost zdruncinate” de ancheta asupra lui Powell și de acuzațiile privind presiuni politice, în timp ce tensiunile din Iran și discuțiile despre o posibilă intervenție a SUA amplifică îngrijorarea.

Îngrijorare pe Wall Street

Și contractele futures din SUA au semnalat o deschidere în scădere, după ce Jerome Powell a spus că administrația Trump l-a amenințat cu o inculpare penală. Indicele futures pe S&P 500 a scăzut cu 0,75%, Dow Jones cu 0,65%, iar Nasdaq 100 cu puțin peste 1%.

„Disputa dintre Trump și Powell a fost discretă în ultima vreme, cel puțin public, dar luptele interne s-au intensificat în urma investigației Departamentului de Justiție asupra Rezervei Federale. Aurul a atins un nou record, în timp ce contractele futures americane sunt mai slabe. Cu siguranță, acest lucru nu era pe lista noastră de discuții pentru 2026, dar reprezintă o criză majoră pentru piețe și are potențialul de a relansa îngrijorările legate de dolar și politica monetară a SUA. Sezonul rapoartelor financiare ar putea scoate această știre de pe prima pagină pentru o vreme, dar acum va continua în fundal.”, a spus Chris Beauchamp, analist șef de piață la IG.

„Nu e un început economic bun pentru 2026”

Profesorul Costas Milas, de la școala de management a Universității din Liverpool, a catalogat informația drept „șocantă”.

„Vestea că Jerome Powell se confruntă cu o anchetă penală este „șocantă”, a spus profesorul Costas Milas de la școala de management a Universității din Liverpool.”

„Jerome Powell va regreta cu siguranță că nu trăiește în epoca romană antică, unde ratele dobânzilor erau remarcabil de stabile, deoarece erau stabilite la o valoare fixă pentru a reflecta sistemul local de fracții numerice. Acuzațiile penale împotriva președintelui Fed, Jerome Powell, vor face cel mai probabil ca piețele financiare să realizeze că independența Fed este supusă unei presiuni uriașe”, a adăugat Milas.

Goldman Sachs: Cresc îngrijorările privind independența Fed

Economistul-șef al Goldman Sachs, Jan Hatzius, a avertizat că amenințarea cu inculpare penală la adresa președintelui Fed riscă să amplifice temerile legate de independența băncii centrale. Reuters relatează că Hatzius a declarat la o Conferință de Strategie Globală Goldman Sachs din 2026: „Evident, există mai multe îngrijorări că independența Fed va fi pusă sub semnul întrebării, ultimele știri despre ancheta penală asupra președintelui Powell întăresc aceste îngrijorări.”

Totuși, Hatzius a adăugat că se așteaptă ca Fed să continue să ia decizii bazate pe date: „Nu am nicio îndoială că el (Powell), în mandatul său rămas de președinte, va lua decizii bazate pe datele economice și nu va fi influențat într-un fel sau altul, reducând mai mult sau refuzând să reducă pe baza datelor care ar putea împinge în acea direcție.”