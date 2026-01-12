Un deputat PNL vrea legalizarea prostituției, dar evită să spună dacă i-a zis lui Bolojan. ”Am discutat cu oameni din zona bisericii”

Deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală. FOTO Getty Images

Deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege care vizează reglementarea, autorizarea și controlul activităților de natură sexuală, un subiect despre care spune că „trebuie să fie asumat”. Iordache a subliniat că, în prezent, aceste activități se desfășoară în "zona neagră”, fără controale sanitare, protecție juridică și sub influența rețelelor de trafic de persoane. Întrebat luni, la Antena 3 CNN, dacă a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre acest proiect, semnat de parlamentari PNL, dar și un parlamentar social-democrat, Iordache a răspuns că "au fost consultări și cu ONG-uri și discuții cu oameni din zona bisericii”.

"Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulți vor spune că există „alte priorități”. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”, a scris Ion Iordache pe Facebook.

Legea propusă de deputatul liberal prevede măsuri stricte pentru reglementarea activităților de natură sexuală, printre care: controale medicale periodice obligatorii pentru a preveni răspândirea bolilor, lupta împotriva traficului de persoane prin instrumente legale pentru poliție și justiție, pentru identificarea și pedepsirea exploatării, protecția comunității prin reguli clare privind amplasarea spațiilor destinate acestor activități, la distanțe mari față de școli, parcuri și lăcașuri de cult, siguranță juridică, prin reglementarea activității doar pentru persoane majore, voluntare și autorizate.

Iordache a dat ca exemplu state europene, precum Germania, Olanda, Austria, Elveția și Grecia, care au înțeles că doar prin legalitate se poate proteja persoanele implicate în acest tip de activități, scoțându-le din mâinile traficanților. "În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor”, a mai adăugat deputatul.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Ion Iordache a declarat că această lege nu e abordată ca soluție pentru problemele fiscale.

"Este vorba despre o soluție la problemele reale sau la o problemă reală din societate, pentru care trebuie ca statul român să își asume responsabilitatea de reglementare. Este un fenomen care există, se practică de la o zi la alta, pe scară și mai largă în România", a spus el.

Pe lista de semnături se află parlamentari PNL, dar și unul de la PSD.

În campanie, Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Observator, dacă legalizarea prostituție este o soluție pentru creșterea veniturilor bugetare, Nicușor Dan a răspuns: "E o întrebare bună. Nu am un răspuns în momentul acesta. În orice caz, nu cred. Nu cred că răspunsul ține de venituri și e vorba de cum ne adresăm acestui fenomen și n-am răspuns în momentul acesta".

Întrebat la Antena 3 CNN dacă a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre acest proiect, Ion Iordache a evitat să răspundă.

"Legea își propune să rezolve o problemă de sănătate publică, de protecție juridică pentru persoanele care practică, și un cadru legal de reglementare și de aplicare a legii pentru acest fenomen și bineînțeles și scoaterea din zona de activitate făcută la negru. Sunt aspecte care le-am clarificat în această lege. Legea poate fi îmbunătățită și urmează un parcurs legislativ pe care îl urmează fiecare inițiativă legislativă, absolut toți colegii cu care am discutat consideră că este un moment potrivit pentru a dezbate acest fenomen. Au fost mai multe discuții, au fost consultări și cu ONG-uri, am avut și discuții cu oameni din zona bisericii.

State precum Germania, Olanda, Austria, Elveția, Grecia au înțeles că prin asigurarea unui cadru legal poți să scoți oamenii din mâinile traficanților. În lipsa unei legi, statul român rămâne doar spectator neputincios în fața acestor abuzuri. Și eu cred că este un moment bun să dezbatem foarte serios în cea mai înaltă instituție care poate să să rezolve această situație, adică Parlamentul," a adăugat el.

În 2010, deputatul Silviu Prigoană depusese în Parlament un proiect de lege pentru legalizarea prostituţiei, dar Patriarhia a dat un răspuns, un aviz negativ, motivat de faptul că totul ține de demnitatea familiei și a persoanei și că n-ar trebui să legalizăm astfel de servicii.