Suma minimă lunară pe care o cheltuie un student în România. Pe ce se duc banii şi cât e bursa socială, după tăierile Guvernului

Universitatea din București. Sursa foto: Sean Gallup/ Getty Images

Într-o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se observă că un student are nevoie de cel puţin 2.027,99 lei în fiecare lună pentru a se susţine la studii. 57% din această sumă este asigurată de părinţi, în timp ce Guvernul este acuzat că, prin măsurile de austeritate, a exclus 44.000 de studenţi de la bursa socială. Valoarea acestei indemnizaţii, pentru cei care o mai iau, este 925 de lei.

"Anul 2025 a marcat începutul austerității în educație, anul tăierii fondului de burse cu aproximativ 52%, lăsând peste 40.000 de beneficiari fără sprijin, anul limitării reducerii de 90% a studenților la transportul feroviar de la toate rutele la ruta centru universitar – domiciliu, anul în care studenții de la învățământul cu taxă au devenit neeligibili pentru burse și în care statul acordă subvenții doar pentru 9 luni din cele 12.

În ciuda multiplelor poziții adoptate de către ANOSR, în calitate de reprezentantul legitim al tuturor studenților din România, poziții în care au fost enumerate numeroasele motive pentru care tăierile în educație trebuie oprite, Guvernul României continuă în aceeași manieră, existând în spațiul public discuții legate inclusiv de diminuarea cifrei de școlarizare din învățământul superior și reducerea finanțării universităților", transmite ANOSR.

Ce cheltuieli lunare are un student

Analiză care fundamentează cheltuielile relevă că un student are nevoie de cel puțin 2.027,99 lei în fiecare lună, având următoarele categorii de cheltuieli și sume minime acordate în acest sens:

masă – 1.071,00 lei

cazare – 454,00 lei

materiale de studiu – 68 lei

transport local – 11,99 lei

îmbrăcăminte și încălțăminte – 234,00 lei

produse de uz casnic și igienă personală – 189,00 lei

România, sub media europeană la finanţarea studenţilor

România se află sub media europeană când vine vorba de finanțarea pe care statul o alocă drept suport pentru studenți din cheltuielile lunare ale acestora, cu un procent de doar 10% din veniturile lunare ale studenților, cu o diferență majoră față de primul stat clasat, care acoperă un procent de 49% din veniturile studenților, mai susţine ANOSR, iar solicitările Asociaţiei sunt:

Revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

Creșterea procentului din salariul minim net din care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

Reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

Creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;

Revenirea la reducerea de 90% pentru studenți la transportul feroviar intern pe toate rutele.