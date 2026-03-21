Simulare Evaluare Naţională. Când şi unde sunt anunţate rezultatele în 2026

Notele simulării vor fi comunicate individual elevilor de clasa a VIII-a, fără afișare publică, luni, 30 martie 2026. Getty Images

Elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea Evaluării Naționale 2026 vor afla rezultatele individual, acestea nefiind afișate public. Notele vor fi comunicate în școlile din România luni, 30 martie 2026. Simulările examenelor naţionale din acest an au fost boicotate de mulţi profesori, revoltaţi de măsurile de austeritate ale Guvernului. Unii dintre miile de candidaţi care nu au putut susţine probele scrise au spus că acestea le-ar fi fost utile în pregătirea pentru examenul naţional, programat în vară. Elevii din școlile afectate de protestele dascălilor pot da probele din cadrul simulării Evaluării Naţionale în altă perioadă, a anunţat Ministerul Educației.

Când se afişează rezultatele la simularea Evaluării Naţionale 2026

Conform calendarului oficial, rezultatele la disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale 2026 vor fi comunicate individual luni, pe 30 martie, și nu vor fi afișate public.

Reprezentanţii din cadrul Ministerului Educației au precizat că luni și marți au fost peste 100 școli în care nu s-a organizat simularea testării naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a și au fost afectaţi peste 5.000 de candidaţi.

"Ministerul Educației pune la dispoziția acestor școli subiectele necesare, pune la dispoziția acestor școli (n. red cele unde nu s-a susținut simularea pentru Evaluarea Națională), platforma de evaluare și evaluatori, astfel încât împreună cred că vom putea organiza în perioada următoare, la o dată comună, și acest exercițiu de simulare și pentru acești elevi. Dar 97,7% dintre unitățile școlare a organizat acest exercițiu și prezența totală cred că e undeva pe la 90% din total. Anul trecut a fost 92 sau 93% în funcție de profil", a spus ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, marți, pe holurile Parlamentului, după adoptarea bugetului pentru învăţământ, potrivit edupedu.ro.

Premierul României, Ilie Bolojan, le-a transmis profesorilor care s-au delimitat de organizarea simulărilor că acțiunile lor riscă să-i afecteze pe copii și că n-ar trebui să uite că și-au asumat, prin profesia de dascăl, o responsabilitate față de educația lor.

Cum şi unde pot elevii să îşi vadă notele

Notele sunt comunicate elevilor care s-au prezentat la probele din cadrul simulării Evaluării Naţionale prin intermediul școlilor.

Simularea Evaluării Naționale 2026 s-a încheiat miercuri, 18 martie, cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă, susţinută de candidaţii din partea minorităților naționale. Marţi, 17 martie, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat subiectele de la Matematică, iar luni, 16 martie, a avut loc prima probă din cadrul simulării Evaluării Naţionale – la Limba şi literatura română – 4.545 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, participând la examen, conform Agerpres.

Notele nu se trec în catalog

Notele obţinute la simulările naționale pot fi trecute în catalog doar dacă elevul sau părintele/tutorele solicită acest lucru.

În procedură se arată că fiecare școală va analiza rezultatele elevilor de la simulări și va elabora un raport care urmează să fie transmis inspectoratului școlar. Potrivit sursei citate, școlile care obțin rezultate necorespunzătoare la simulările naționale sunt monitorizate și îndrumate constant de către inspectoratul şcolar.

Calendar complet pentru Evaluarea Națională 2026:

8 - 12 iunie 2026: înscrierea la examen;

12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

1 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 - 18:00;

2 - 3 iulie 2026: continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026: soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale după contestații.

Programa pentru Evaluarea Naţională 2026 stabilește disciplinele și competențele care vor fi evaluate la examenul final. Elevii vor susține probe la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (pentru cei care învață în școala minorităților naționale).

În plus, programa oferă orientări clare despre subiectele ce trebuie pregătite, tipurile de exerciții și nivelul de dificultate, fiind un instrument esențial pentru o pregătire eficientă și pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la Evaluarea Națională.