Un nou tip de cafea a devenit virală în Italia. Ce conține Espresso Bomb care promite efecte energizante și anti-mahmureală

Espresso Bomb este combinația aparent improbabilă dintre un espresso și o apă tonică sau o apă minerală carbogazoasă. Sursa foto: Getty Images

Espresso Bomb este o cafea care a devenit virală pe reţelele sociale şi este foarte căutată în localurile din Italia. Acest nou tip de espresso produs cu apă minerală carbogazoasă promite efecte energizante și anti-mahmureală.

Espresso Bomb sau, mai simplu spus, espresso tonic este combinația aparent improbabilă dintre un espresso și o apă tonică sau o apă minerală carbogazoasă. Această băutură promite energie instantanee și, conform unor videoclipuri virale, chiar și un efect anti-mahmureală, relatează Corriere della Sera.

Rețeta este simplă: un pahar cu gheață și o apă tonică sau carbogazoasă, peste care se toarnă un espresso proaspăt preparat. Rezultatul este o băutură stratificată, în care cafeaua neagră pluteşte peste bule, adesea completată de câteva picături de lime și un praf de sare.

Contrastul dintre gustul amar al cafelei și efervescența tonicului creează un gust echilibrat și ușor, mai apropiat de un mocktail decât de o cafea cu gheață clasică, spun cei care au încercat-o.

În realitate, această cafea nu este o invenție recentă. Espresso tonic își are originea în Scandinavia la începutul anilor 2000, primele date despre acest gen de cafea sunt din 2007, într-un bar din Oslo, iar de acolo s-a răspândit în lumea concursurilor de barmani și a cafenelelor. În anii următori, a ajuns în Statele Unite, Japonia și în toată Europa, devenind o curiozitate sezonieră în meniurile localurilor atente la tendințe.

Succesul său recent, însă, are mult de-a face cu rețelele sociale. Espresso Bomb a devenit virală pe TikTok și pe Instagram, unde este descrisă drept o băutură care potolește setea, perfectă pentru primăvară și vară sau ca o alternativă fără alcool la aperitive.

Efectul dramatic al bulelor și al cafelei turnate în pahar transformă astfel un gest obișnuit într-un mic ritual împărtășit pe internet.

„Din punct de vedere științific”, a explicat cunoscutul medic italian Matteo Bassetti, „efectul energizant provine din cofeina din espresso , care acționează ca un stimulent asupra sistemului nervos central. O ceașcă de aproximativ 30 de mililitri conține în medie în jur de 60-65 de miligrame de cofeină, suficient pentru a crește temporar atenția și starea de alertă”. Ideea larg răspândită online că poate „vindeca” mahmureala este o altă poveste. „ Cafeaua”, a adăugat expertul, „ poate da o senzație momentană de claritate , dar nu accelerează eliminarea alcoolului: cofeina este un stimulent care poate masca somnolența cauzată de alcool, fără a-i reduce însă efectele asupra organismului”.

Astfel, mai mult decât un leac miraculos, Espresso Bomb rămâne mai presus de toate un joc de contraste: amar și acidulat, cofeină și spumă.