Un nou indicator a aparut pe străzile din Europa și dă bătăi de cap șoferilor. Ce înseamnă și ce amendă riști dacă nu îl respecți

Varianta europeană apare, de obicei, pe un indicator cu fundal albastru și romb alb

Un nou indicator rutier începe să apară tot mai des pe drumurile din Europa, iar mulți șoferi încă nu știu exact ce înseamnă. Este vorba despre un romb alb, simbol care arată că banda respectivă este rezervată doar anumitor tipuri de vehicule, potrivit Corriere Della Sera.

Acest semn indică așa-numitele benzi HOV (High Occupancy Vehicle), adică benzi destinate mașinilor în care se află mai mulți pasageri. Sistemul este folosit de mult timp în Statele Unite și Canada, iar în Europa începe să fie introdus treptat, mai ales în Franța și Spania. Varianta europeană apare, de obicei, pe un indicator cu fundal albastru și romb alb.

Benzi rezervate pentru anumite vehicule

Indicatorul arată că banda respectivă, de regulă cea din stânga, nu poate fi folosită de toate mașinile. În general, au acces doar:

autoturismele cu cel puțin două persoane la bord (șoferul și un pasager);

transportul public;

taxiurile;

mașinile electrice sau cu emisii foarte reduse;

vehiculele care transportă persoane cu mobilitate redusă.

În unele cazuri, pe indicator apare și numărul minim de persoane din mașină, de exemplu 2+ sau 3+ pasageri.

Indicator activ doar în anumite momente

Dacă semnul apare pe un panou electronic, banda devine rezervată doar atunci când indicatorul este activ. Ca în cazul altor restricții rutiere, vehiculele de urgență și ale poliției sunt exceptate de la regulă.

Sistemul se extinde în Europa

Acest tip de semnalizare este folosit deja pe scară largă în Franța, unde a fost introdus inițial ca experiment. În prezent, sistemul se extinde și în alte țări europene, precum Germania și Spania.

Autoritățile spaniole au lansat chiar și campanii de informare pentru șoferi, deoarece multe persoane nu respectă regulile. Amenzile pot fi destul de mari. Mai exact până la 135 de euro în Franța și până la 200 de euro în Spania.

În plus, benzile sunt monitorizate cu camere video de înaltă rezoluție, care pot detecta rapid mașinile care circulă ilegal pe aceste benzi.

Ar putea apărea și în Italia

În prezent, acest indicator nu există în Codul Rutier din Italia, însă nu este exclus ca în viitor să fie introdus și acolo.

Benzile HOV sunt considerate o soluție eficientă pentru reducerea traficului în orele de vârf și pentru scăderea poluării, deoarece încurajează șoferii să împartă mașina cu alte persoane, un sistem cunoscut drept carpooling, sau să folosească vehicule electrice.