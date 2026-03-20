"Noua Baba Vanga" a făcut afirmaţii înfiorătoare despre războiul din Iran: Se va înrăutăți în aprilie, fiul lui Khamenei nu va rezista

Clarvăzătoarea Selina Avalon, supranumită, "noua Baba Vanga", a făcut mai multe previziuni înfiorătoare despre războiul din Iran, a relatat publicaţia Daily Express. Conflictul din Orientul Mijlociu se va înrăutăţi în cursul lunii viitoare, susţine aceasta, care a subliniat că "se va asemăna cu al Treilea Război Mondial". În plus, a mai afirmat că Mojtaba Khamenei nu va rezista mult la putere şi că după el va veni tot un lider autoritar, dar mai tânăr. "Este era în care Donald Trump va fi lider de război și președinte", a mai declarat ea.

"Noua Baba Vanga", previziuni înfiorătoare despre războiul din Iran

Selina Avalon, care spune că abilitățile ei au apărut pe când avea vârsta de 11 ani, a lansat o serie de predicții tulburătoare cu privire la operaţiunea militară din Iran, lansată de SUA şi Israelul în urmă cu aproape trei săptămâni. Potrivit declaraţiilor sale, conflictul din Orientul Mijlociu se va înrăutăți în luna viitoare, se va asemăna cu al Treilea Război Mondial şi va fi precedat de o "mare trezire".

"Noua Baba Vanga" a afirmat că am intrat într-o "eră în care Donald Trump va fi un lider de război", conform sursei citate.

"Eu cred că oamenii trebuie să reflecteze cu adevărat și să se gândească unde își pot îmbunătăți viața și cum o pot schimba. Este ca o scindare a realității. Vom vedea noi regi, lideri mondiali și războaie. Acesta este momentul în care oamenii fie vor reuși, fie vor eșua", a mai menţionat Selina Avalon.

Ulterior, clarvăzătoarea britanică a mai făcut următoarele precizări: "Ei se vor trezi și vor merge pe un drum pozitiv sau vor eșua și vor urma un drum negativ. Este o perioadă pentru o mare trezire. Am prevăzut că acest lucru se va întâmpla în aprilie anul acesta. După cum a subliniat un telespectator: va exista o succesiune rapidă de lideri mondiali; sunt dispensabili".

Jurnaliştii de la Daily Express au mai scris că Selina Avalon își bazează frecvent previziunile pe astrologie și istorie antică. Ea face referire la o presupusă profeție egipteană antică despre o divizare a liniei temporale pe 26 aprilie, când ochii sfinxului egiptean s-ar alinia cu constelația Regulus din Leu.

Ea consideră că acest moment marchează o perioadă de tranziție și anticipează apariția unor noi lideri mondiali, dar și a unor conflicte.

"Noua Baba Vanga": Mojtaba Khamenei nu va rezista mult. După el va veni tot un lider autoritar, dar mai tânăr

Clarvăzătoarea a adăugat: "În ceea ce privește Iranul, am prezis că va avea loc asasinarea lui Khamenei și că forțele americane vor ajunge la el. Va urma un succesor care va menține un regim dictatorial, dar nu va rezista mult. Eu nu știu cât va rămâne la putere, dar după el va veni altcineva, tot un lider autoritar, însă cu un aspect mai tânăr".

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului iranian Ali Khamenei, care a fost ucis în urma unui atac americano-israelian chiar la începutul războiului, a fost ales ca succesor al acestuia. În timp ce tatăl lui era o figură arhicunoscută, Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, a stat în umbră. El nu a ocupat niciodată o funcție guvernamentală, nu a susținut discursuri publice și nu a acordat interviuri și doar câteva fotografii și videoclipuri cu el au fost publicate de-a lungul timpului, a scris BBC.

Selina Avalon susține că acest al treilea lider suprem al Iranului ar putea avea în jur de 50 de ani, dar va avea un "aspect tânăr". Aceasta l-a descris ca fiind "puțin asemănător lui Napoleon" și un "adevărat mascul alfa", cineva care va "riposta" împotriva Statelor Unite, însă și armata americană va continua confruntarea.

"Va fi ca un al Treilea Război Mondial. Noul lider suprem, mai tânăr, care încă nu a apărut, va rămâne o perioadă la putere, dar nu pentru totdeauna, și va fi asasinat. Apoi, SUA vor prelua controlul și vor instala un nou lider democratic", a mai declarat aceasta.

Afirmaţiile sale au fost completate cu următoarele detalii:

"Dar asta nu se va întâmpla fără un război sângeros. Este era în care Donald Trump va fi lider de război și președinte. Vom avea un război. Trump va mai avea o tentativă de asasinat și va fi nevoit să se retragă din motive de sănătate, iar JD Vance îi va lua locul.

În cele din urmă, eu cred că va apărea un nou imperiu, asemănător Imperiului Roman, format din SUA și Israel. Războiul se va încheia, iar reconstrucția va începe. Iranul ar putea ajunge să arate, în timp, ca Dubai, cu dezvoltări imobiliare masive și investiții din partea celor bogați".

Inițiat cu scopul de a eliminara conducererea Iranului, conflictul a adus moartea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, fiind urmat de preluarea puterii de fiul său, Mojtaba Khamenei.

Ripostele Iranului împotriva vecinilor din Golf au amplificat haosul, ducând la creșterea prețurilor petrolului și la apariția unui nou front în Liban. În plus, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului, situată în largul coastelor sale.