Ilie Bolojan: Dacă România nu se împrumută în 2026, niciun angajat din sectorul public nu îşi va primi salariul

Ilie Bolojan, premierul României. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat duminică seara, într-un interviu, că în cazul în care România nu ar lua niciun împrumut în 2026, niciun angajat din sectorul public nu îşi va primi salariul. Potrivit declaraţiilor sale, valoarea totală a acestora este egală cu suma de 150 de miliarde de lei. Şeful Guvernului a mai precizat că este vital să se facă luna viitoare reforma în Administraţia centrală şi cea locală.

Prim-ministrul României a dezvăluit în interviul oferit la Digi24 că valoarea tuturor salariilor din sectorul public este egală cu cea a creditelor pe care le ia ţara noastră într-un an, respectiv: 30 de miliarde de euro, echivalentul a 150 de miliarde de lei.

"Am discutat, de exemplu, de mai multe ori: «Ne trebuie bani pentru a cofinanţa proiectele de la Administraţia locală» – perfect, «Ne mai trebuie bani pentru asta» - bun. Am spus deschis: «Hai să vedem ce economii putem face» şi eu sunt de acord că toate economiile pe care le facem, să le ducem acolo, pentru că şi eu vreau să susţin investiţiile. Credeţi că a venit cineva să spună cum se fac economiilele?! Deci, lucrurile astea nu se fac foarte comod şi, dacă cineva are nişte soluţii foarte bune, să vină să le anunţe şi, dacă sunt fezabile, poate să îşi asume orice fel de poziţie.

Dar, v-am spus, noi nu mai avem ce împărţi, pentru că banii îi împrumutăm. Am mai dat o cifră şi e bine ca oamenii să înţeleagă despre ce este vorba. Creditele pe care le ia România într-un an sunt de 30 de miliarde de euro, adică 150 de miliarde de lei – atât este şi valoarea tuturor salariilor din sectorul public.

Deci, dacă anul viitor, să spunem, România n-ar mai lua niciun fel de împrumut, în cursul lui 2026 nu-şi poate plăti niciun salariu. Atât de serioasă este situaţia.

Şi aceste măsuri care au fost luate de Pachetul I şi Pachetul II – ne-au salvat primul Pachet – suspendarea fondurilor europene. A doua: ne-au întărit relaţia cu creditorii noştri, pentru că au văzut că, într-adevăr, facem aceste lucruri.

Dacă nu vom face aceste lucruri, Bolojan poate pleca, oricine poate pleca şi veni, dar nu există ale soluţii decât să facem aceste lucruri pentru ţara noastră. Nu este comod nici pentru partide să facă acest lucruri, dar nu avem altă posibilitate, că tot noi, într-o formă sau alta, am generat aceste aspecte", a mai explicat premierul României.

Ilie Bolojan: E vitală reforma în Administraţia centrală şi cea locală, în noiembrie. Îmi fac datoria de premier

Aducându-se în discuţie piedicile care apar de fiecare dată când vine vorba despre reforme profunde, despre reforme structurale, că este vorba despre pensiile magistraţilor, că e vorba de reducerea cheltuielilor în administraţie, că e vorba de managerii de la companiile de stat, premierul a făcut următoarele declaraţii în cadrul interviului din această seară:

"Dumneavoastră credeţi că doar se duc să se roage sau acţionează?!? Când un sistem care este, cum să vă spun eu..., care vrea să-şi conserve nişte avantaje s-a predat? Nu s-a predat niciodată. Decât atunci când noi i-am minţit pe oameni că facem reforme şi am înlocuit reforma adevărată, corectarea, cu o minciună de tip electoral sau de altă natură. Deci, e evident că aceste lucruri nu se fac cu aplauze şi ceea ce vă spuneam de legea bugetului este vital.

Dacă nu vom adopta legislaţia care să facă reforma în Administraţia centrală şi cea locală în luna noiembrie nu mai putem, vă daţi seama, să punem în practică această legislaţie înainte de buget. Şi voi face tot ceea ce este posibil să-mi fac datoria de premier pentru ţara noastră, explicând o dată în Coaliţie, de două ori, în aşa fel încât, să-i conving pe colegii noştri că, dacă facem şedinţe de partid, e bine să le facem şi să vedem: «Bun, nu avem bani, da?» – să propui tot felul de soluţii cum repartizezi banii pe care nu-i ai, subliniez: pe care nu-i ai, pe care-i împrumuţi cu nişte dobânzi enorme, care ne duc în situaţia în care ne duc, asta ştie să facă toată lumea. Dar cum faci economii, să ştiţi că nu e mare entuziasm".

În plus, şeful Guvernului a reiterat invitaţia către PSD să-l dea jos. "Pot iniția moțiuni de cenzură și premierul pleacă. 2026 riscă să fie compromis", a spus Ilie Bolojan.