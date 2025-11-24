Curtea de Apel nu este de acord cu proiectul Bolojan privind pensiile magistraților. Judecătorii din toată țara trebuie să se pronunțe

Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au transmis, luni, că nu sunt de acord cu propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraților.

”Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de vedere prin care resping propunerea legislativă privind modificarea completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, consecvenţi fiind în susţinerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”, au transmis, luni, reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti.

CSM a transmis proiectul de lege către instanțele și parchetele din țară și va convoca adunările generale pentru exprimarea punctelor de vedere ale magistraților. Apoi, plenul CSM se va întruni și va formula avizul. Amintim că Executivul nu este obligat să țină cont de avizul CSM, dar trebuie să-l ceară.

Guvernul a pregătit proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților pe care își va asuma, din nou, răspunderea în Parlament. Potrivit documentului consultat de Antena 3 CNN, magistrații vor beneficia de o pensie de serviciu echivalentă cu cel mult 70% din ultimul venit net.

De asemenea, perioada de tranziție a fost prelungită la 15 ani, ceea ce înseamnă că se va reduce treptat vârsta de pensioare, magistrații ajungând să iasă la pensie la 65 de ani în 2041.

În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură care sunt necesari pentru a ieşi la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice va fi de 10 ani.

Consiliul Superior al Magistraturii a respins, miercuri, noua propunere pentru pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. „Noi am spus 65% din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”, a declarat vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu.